Faustão pode passar por novo transplante após internação

Seis meses após ser submetido a um transplante de coração, Faustão pode passar por um novo transplante em sua internação mais recente

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido com Faustão, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein nesta segunda-feira, 26, com insuficiência renal. O ex-comandante do programa Faustão na Band foi hospitalizado para suprir suas funções renais e pode passar por um transplante de rim em breve.

O comunicador passou por um transplante recentemente. Em agosto de 2023, ele foi submetido a um transplante de coração após passar mais de vinte dias internado com insuficiência cardíaca. Desde setembro do mesmo ano, Fausto passa pelo processo de diálise três vezes por semana, já que suas funções renais estão comprometidas devido aos problemas em seu coração.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, em outubro do ano passado,Faustão chegou a falar sobre as dificuldades que seu corpo enfrentou após o procedimento. "A cirurgia é o de menos. Instalou o coração e já começou a funcionar. O problema é as outras coisas, pele seca, ficar no hospital, fazer a reabilitação com a fisioterapia, muita disciplina e muita paciência”, declarou ele, que não mencionou seus problemas no rim.

Na época, ele também confessou que estava se sentindo muito bem com o coração novo. "Eu acordei e já me senti um carro velho com motor novo. Fica animado. É impressionante porque você sente a diferença na hora. À noite, eu sinto que o coração é outro", contou Fausto.

Faustão diz que transplante de coração não foi surpresa para ele

Ainda em sua entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, realizada em outubro de 2023, Faustão contou que sabia já algum tempo que iria precisar de uma cirurgia no coração. No entanto, o apresentador confessou para a jornalista Fabíola Reipert, que o transplante veio de última hora.

"Na verdade, eu já sabia que um dia ia ter que cair na mão do cirurgião. Eu fui levando para que fosse até o momento certo para fazer esse tipo de cirurgia. Não foi uma surpresa para mim", afirmou ele.

Fausto ainda relembrou que soube de sua insuficiência cardíaca ao fazer exames de rotina após uma viagem. "Os exames estavam arrebentados. [O médico] falou: 'Vai ficar aqui, chegou a hora'", relembrou ele, que ficou internado por duas semanas com quadro de insuficiência cardíaca antes dos médicos o colocarem na lista de transplante de coração.