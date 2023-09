Faustão e doador do coração tinham paixão em comum; entenda

Após passar por transplante de coração, Faustão agradeceu à família do doador

Fausto Silva (73), mais conhecido como Faustão, comoveu o Brasil ao agradecer à família de Fábio Cordeiro da Silva, doador do coração utilizado no transplante do apresentador. Os dois nutriam uma paixão em comum bastante presente na vida dos brasileiros: O futebol.

Fábio Cordeiro da Silva era apaixonado pelo esporte e jogava como lateral esquerdo em um time de várzea no litoral paulista. Já Faustão começou sua carreira na área esportiva, cobrindo jogos de futebol, e tem como time do coração o Santos Futebol Clube.

O doador do coração era morador de Mongaguá e bastante conhecido por sua passagens em clubes de diversas cidades do litoral paulista, como Praia Grande, Itanhaém e São Vicente. Segundo o G1, o atleta era apelidado como "esquerdinha" devido a sua posição de ataque em campo.

Seu sonho era se tornar atleta profissional e ele chegou a fazer testes para grandes times do esporte, como o Palmeiras. Segundo seu irmão, Flavio, o doador mantinha uma rotina de exercícios e também uma alimentação saudável.

Fábio precisou se ausentar dos campos no último mês devido a seguidos mal-estares. Após passar por alguns exames de rotina, ele voltou a jogar normalmente e entrou em campo pela última vez em 20 de agosto.

O atleta morreu no último sábado, 26, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto trabalhava como azulejista em Santos, no litoral de São Paulo. Faustão mandou um recado agradecendo a família de Fábio após se recuperar da cirurgia.

"O recado é para o Sr. José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos, teve morte natural. Graças à imensa generosidade dele, do Wellington, o irmão, da viúva, Jaqueline, eu estou vivo", disse ele, em um vídeo.

CONFIRA O AGRADECIMENTO DE FAUSTÃO À FAMÍLIA DO DOADOR DE SEU CORAÇÃO: