Fátima Bernardes surge ao lado do filho e de familiares da nora: ''Enfim conheci o sogro''

Ao lado de Túlio Gadêlha, apresentadora Fátima Bernardes posa com o filho, a namorada dele, e conta que conheceu alguns parentes da nora

A apresentadora Fátima Bernardes (60) compartilhou um momento especial em família com seus seguidores nas redes sociais!

Na segunda-feira, 12, a nova comandante do The Voice Brasil, da TV Globo, publicou registros em que aparece ao lado do namorado, Túlio Gadêlha (35), do filho, Vinícius Bonemer, de 25 anos, fruto do relacionamento com o âncora do Jornal NacionalWilliam Bonner (59), da nora, e de alguns parentes dela.

Em seu perfil no Instagram, a famosa celebrou que conheceu os familiares de Thalita Martins, com quem o herdeiro está há cinco anos, e agradeceu pela forma como tratam seu filho, que é gêmeo de Beatriz e Laura Bonemer.

"Enfim conheci o sogro do meu filho e avó da minha nora. Obrigada pela forma carinhosa com que tratam meu filho", disse Fátima Bernardes na legenda do post.

Confira as fotos de Fátima Bernardes ao lado do filho e da nora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes presta homenagem para Galvão Bueno

Fátima Bernardes recorreu às redes sociais para fazer uma homenagem a Galvão Bueno (72). Ela lembrou alguns momentos em que trabalhou ao lado dele e escreveu um texto carinhoso para a despedida do narrador. "Galvão Bueno, foi uma honra ter trabalhado com você em tantos momentos. Desejei muito uma despedida mais festiva pra você, mas não foi possível. Que bom que você tem incontáveis momentos de alegria pra guardar na memória. E todos nós, o seu público, também", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!