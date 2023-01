Fátima Bernardes se despede do filho, Vinícius Bonemer: ''O coração aperta''

Apresentadora Fátima Bernardes mostra despedida do filho, Vinícius Bonemer, em embarque de volta para a França com a namorada, Thalita

A apresentadora Fátima Bernardes (60) compartilhou com os seguidores nas redes sociais mais uma despedida do seu filho, Vinícius Bonemer (24), fruto de seu casamento com William Bonner (59).

A nova comandante do The Voice Brasil não segurou a emoção ao se despedir do herdeiro e da nora, Thalita Martins, na terça-feira, 03.

Nos stories de seu Instagram, a artista mostrou fotos do momento no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para que embarcassem de volta para a França, onde moram atualmente, estudam e trabalham.

"Mais um dia de despedidas. Agora é ele quem vai para trabalhar. A gente está feliz por eles, mas o coração aperta. O que alivia é saber que estão juntos. Vão com Deus e sejam muito felizes", escreveu Fátima nas publicações na web.

Quem também aparece nas fotos da despedida é a atual mulher de Bonner, a fisioterapeuta Natasha Dantas, que surgiu ao lado de Fátima, Vinícius, e da família de Thalita.

Confira Fátima Bernardes se despedindo do filho, Vinícius:

Fátima Bernardes acompanha Túlio Gadêlha na posse de Lula

No domingo, 01, o novo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (77) tomou posse de seu terceiro mandato. E para prestigiar esse momento, a jornalista Fátima Bernardes foi à Brasília acompanhar seu amado, o deputado federal por Pernambuco Túlio Gadêlha (35).

"Prestigiando o presidente Lula”, escreveu o deputado federal na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Nas fotos, o casal aparece na rampa do Palácio do Planalto, enquanto Fátima escolheu um look dourado, Túlio estava com um terno cinza e uma gravata vermelha. Os comentários da publicação foram inundados de elogios para os pombinhos. “Povo lindo”, escreveu uma seguidora. “Casalzão lindo”, exaltou uma outra. “Terninho = mulheres poderosas”, elogiou um terceiro.

