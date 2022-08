Fátima Bernardes relembra participação em novela ao lado de Murilo Benício

Apresentadora Fátima Bernardes posta registro com Murilo Benício de quando atuou na novela 'Geração Brasil'

Aproveitando o dia de TBT, nesta quinta-feira, 25, Fátima Bernardes (59) lembrou sua participação em uma novela da TV Globo!

Em seu feed no Instagram, a ex-apresentadora do programa Encontro compartilhou um clique em que aparece nos bastidores da novela Geração Brasil, que foi exibida na emissora em 2014.

Na imagem, a jornalista, que vai comandar o The Voice Brasil, posou ao lado do ator Murilo Benício (50), que interpretava Jonas Marra no folhetim de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira.

"#TBT Essa foto é dos bastidores da novela Geração Brasil em que fiz uma participação numa cena com o Murilo Benício. Esta não foi a primeira, nem a última vez que participei de novelas e séries. Sempre com muita alegria. Você se lembra de outras participações que fiz? Me conta nos comentários que vou procurar as fotos correspondentes pra postar nos stories. Vamos nessa?", escreveu Fátima na legenda.

Vale destacar que Fátima, que recentemente mudou o visual, também já atuou em novelas como Cheias de Charme (2012), Alto Astral (2015), Babilônia (2015), Segundo Sol (2018), entre outras.

Fátima Bernardes surge ao lado do ex-marido, William Bonner, e a esposa dele, Natasha Dantas

Recentemente, Fátima Bernardes mostrou, mais uma vez, que tem uma boa relação e vive em harmonia com o ex-marido, William Bonner (58)! No último fim de semana, a jornalista compartilhou uma selfie em que aparece no aeroporto ao lado do âncora do Jornal Nacional, o filho Vinícius Bonemer, de 24 anos, do casamento com Bonner, sua namorada, Thalita Martins, a atual mulher de William, Natasha Dantas, e outros familiares.

