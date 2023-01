Fátima Bernardes recebe declaração ao comparecer na posse do amado: “Mulher Mais linda do Brasil”

Fátima Bernardes viajou para Brasília para acompanhar a posse do namorado, o deputado Túlio Gadêlha

Eles se amam! Na noite da última segunda-feira, 30, o deputado federal Túlio Gadêlha (35) presenteou os fãs com um registro especial ao lado da amada, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes (60).

Na ocasião, Fátima viajou para Brasília para prestigiar e acompanhar de pertinho a posse do amado ao novo cargo político.

Na selfie os pombinhos surgem com os rostos coladinhos esbanjando romantismo e paixão. "E olha quem chegou em Brasília para posse. "A mulher mais linda do Brasil", escreveu Túlio na legenda da publicação compartilhada em sua conta no Instagram.

Não demorou muito para os fãs e amigos do casal elogiarem os registros: "Verdade, a mulher mais linda, mais simpática, mais elegante do Brasil, do mundo eu diria. Admiro demais ela, minha inspiração. Profissional competente... maravilhosa! Certamente está ao lado de um homem maravilhoso!”, afirmou um; “Linda, inteligente e um charme acima da média!”, disse outro; “A Fátima é lindaaaa!!!”, ressaltou um terceiro.

Na última semana, Fátima Bernardes usou as redes sociais para compartilhar sua tentativa de voltar a praticar a dança após três anos longe da atividade física.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TÚLIO AO LADO DE FÁTIMA BERNARDES:

Ainda recentemente, Fátima Bernardes surgiu pleníssima ao lado do amado, Túlio Gadelha e da filha, Bia Bonemer (25).

Em uma postagem publicada em sua conta no Instagram, o deputado mostrou que começou o dia se exercitando, pedalando na Avenida Beira Mar, ao lado da apresentadora. "Pedalzinho em Fortaleza, CE. O Nordeste é lindão mesmo", escreveu na legenda.