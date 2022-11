Fátima Bernardes publica ‘tbt’ romântico ao lado do namorado Túlio Gadelha

Fátima Bernardes relembra viagem romântica para o Peru ao lado do namorado Túlio Gadelha e publica ‘tbt’ nas redes sociais

CARAS digital Publicado em 17/11/2022, às 16h36

A apresentadora Fátima Bernardes (60) resolveu aproveitar esta quinta-feira, dia 17, para publicar o famoso ‘tbt’ nas redes sociais, e compartilhou com os fãs um momento especial ao lado do namorado, o político Túlio Gadelha (35).

O registro é de uma viagem que o casal fez para o Peru, e teve direito a fotos e vídeos dos pombinhos e das atrações turísticas do local. Na legenda Fátima escreveu: “#TBT de uma viagem encantadora pro Peru. Lugares lindos, históricos. Comida deliciosa”, e completou com um recado para a amiga Astrid Fontenelle (61): “ Eu também adoro esses vídeos sugeridos pelo celular, @astridfontenelle.” Astrid, também é jornalista e apresentadora e fez uma publicação dizendo que “ama esses vídeos que vem editados pela inteligência artificial”, mesmo recurso utilizado por Fátima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Gomes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes testa positivo para covid-19

A apresentadora, que agora vai comandar as apresentações do ‘The Voice Brasil’, anunciou na última segunda-feira, dia 14, que testou positivo para a covid-19, pela primeira vez. “É verdade a notícia: teste positivo para covid pela primeira vez. Com as 4 doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar. Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do The Voice Brasil estão garantidas. Não percam a estreia amanhã”, escreveu em seu Twitter.

Apesar disso, nesta quinta-feira, dia 17, a apresentadora compartilhou em seus stories mais um teste de covid, onde disse estar negativada. Mas a alegria durou pouco, já que seus seguidores indicaram que o risco bem fraco vermelho que aparece no teste, significa que ela ainda está infectada com o vírus. Após as especulações, Fátima decidiu confirmar o resultado e deu razão aos seguidores: “Galera, obrigada pelo alerta. Falei com o médico e esse sombreado no meu teste significa que ainda estou positivo. Continuo dentro de casa em Recife. E sigo sem sintomas nesse 8º dia”, escreveu a apresentadora na publicação.

Fátima Bernardes teste de covid-19 - Instagram