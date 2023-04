Fãs teorizam novo affair de Taylor Swift com piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso

Os fãs foram à loucura quando o piloto postou um vídeo com uma música de Taylor Swift no fundo

Após a divulgação que Taylor Swift (33) e Joe Alwyn (32) teriam terminado o relacionamento após seis anos juntos, rumores começaram a circular pela internet que a estrela estaria conhecendo melhor o piloto da fórmula 1, Fernando Alonso (41).

Não se sabe ao certo como esses rumores começaram a circular pela internet mas eles ganharam força após a página Deuxmoi, conhecida por receber insiders sobre a vida de famosos na gringa postou uma dica de uma fonte anônima que dizia que o piloto da Aston Martin e a dona do hit ‘Style’ estavam se conhecendo melhor mas não era nada sério.

O piloto também ficou solteiro recentemente após término da relação com a jornalista austríaca Andrea Schlager. No Twitter, os fãs do piloto escreveram: "Fernando Alonso está solteiro há alguns dias. Taylor Swift acaba de ficar solteira, por coincidência, aos 33 anos. Está tudo escrito".

Além da coincidência temporal da separação de ambos, a idade da cantora também é curiosamente o número que vem sendo falado há semanas e meses nas redes sociais devido ao desempenho do espanhol, que conquistou três pódios nas três corridas que aconteceram esse ano e que busca sua 33ª vitória na F1.

Tudo isso não passava de lenha na fogueira de fãs, uma vez que os dois nunca foram vistos juntos até que o piloto resolveu entrar na brincadeira e postou vídeo em seu perfil TitTok nesta segunda-feira, 24, com uma música de Taylor Swift ao fundo chamada "Karma", que acabou explodindo os rumores e deixando tanto os fãs da loirinha e de alonso malucos.

Fernando Alonso publicou um TikTok com uma música de Taylor Swift após rumores de que os dois estariam numa relação 😂pic.twitter.com/zNWbbnUXVW — B24 (@B24PT) April 24, 2023

Motivo da separação de Taylor Swift e Joe Alwyn vem à tona

De acordo com a revista People, os dois estão separados há algumas semanas e decidiram romper o relacionamento por causa das personalidades diferentes.

Uma fonte da publicação informou que eles tiveram momentos difíceis ao longo do relacionamento, um dos motivos é que Joe que estava acostumado com uma vida fora dos holofotes não estava acostumado com a fama da cantora e não sabia lidar com o sucesso dela.

“Joe lutou com o nível de fama de Taylor e a atenção do público. As diferenças em suas personalidades também se tornaram mais difíceis de ignorar depois de anos juntos. Eles se distanciaram”, disse a fonte, que ainda completou: “Taylor não viu os dois dando certo a longo prazo”.