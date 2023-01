Fãs especulam indireta para Gerard Piqué em post de Shakira

A cantora Shakira compartilhou uma mensagem inspiradora de ano novo que foi vista pelos fãs como uma indireta para o ex

A cantora Shakira (45) fez uma publicação na última segunda-feira, 2, para celebrar a chegada do novo ano e deixou seus seguidores intrigados. Com um 2022 marcado pelo fim de seu relacionamento de 12 anos com o jogador de futebol Gerard Piqué (35), a colombiana tentou inspirar seus fãs com uma frase enigmática sobre confiança.

“Mesmo que alguém tenha nos traído, devemos continuar confiando. Diante do desprezo, continue se valorizando.”, declarou Shakira, que enfrentou rumores de relações extraconjugais por parte de seu ex-parceiro. Embora ambos não tenham confirmado os boatos, segundo o jornal espanhol ABC, o jogador teria admitido a traição com uma garçonete de 22 anos, o que reforça a teoria dos fãs em relação a mensagem da cantora.

Shakira completou sua reflexão e demonstrou que, mesmo em meio a dor, há espaço para o amor em sua vida: “Nossas lágrimas não são um desperdício, elas regam o solo onde o futuro vai nascer e nos tornam mais humanos, para que em meio ao desgosto possamos continuar amando.” declarou a mãe de Milan (9) e Sasha (7), fruto de seu relacionamento com o jogador.

A publicação já conta com mais de 40 mil comentários e entre eles, a cantora recebeu a solidariedade de diversas celebridades, como os emojis de coração deixados em forma de apoio por Antonela Roccuzzo, esposa do jogador argentino que ergueu a taça na última copa do mundo, Lionel Messi, e encantou os internautas com a sua sensibilidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Relembre detalhes do divórcio conturbado:

A confirmação da separação de Shakira e Piqué foi oficializada em junho do último ano com um comunicado lamentando o ocorrido e pedindo respeito à privacidade dos filhos. Desde então, Piqué foi visto acompanhado de Clara Chia Marti(23), uma estudante de Relações Públicas considerada como um “pivô” da separação do casal, pois ambos já teriam sido flagrados juntos anteriormente, durante o período da pandemia.