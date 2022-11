Famosos mandam mensagens de apoio a Gilberto Gil após ataques de torcedores brasileiros no Catar

O cantor Gilberto Gil e sua esposa foram hostilizados por torcedores brasileiros durante a estreia da Seleção na Copa do Mundo

Após viralizar nas redes sociais um vídeo em que o cantor Gilberto Gil (80) e sua esposa, a empresária Flora Gil, são hostilizados por torcedores brasileiros no estádio Lusail, no Catar, durante o jogo entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo na última quinta-feira, 24, diversos famosos se manifestaram dando apoio ao artista.

No vídeo, alguns torcedores atacam o artista e sua mulher, que estão se dirigindo à arquibancada do estádio, com xingamentos e as frases: "Vamo, Bolsonaro" e "Vamo, Lei Rouanet", em referência à lei de incentivo a projetos culturais.

Preta Gil, filha do cantor, lamentou os ataques sofridos pelo pai e a madrasta. "O que aconteceu com meu pai e Flora no dia do jogo do Brasil no Catar onde foram agredidos verbalmente por um bolsonarista violento é assustador. Eu e meu pai pensamos parecido a respeito de conviver com um diferente, estamos acostumados, e mais que isso, tentamos de forma muito civilizada essa convivência sem nos sentir ameaçados e tão pouco ameaçar. Por muitas vezes ocupamos os mesmos espaços que eles. Eu, meu pai ou Flora jamais, em situação nenhuma, iríamos atacar ou xingar um bolsonarista gratuitamente. Eu realmente acho que nem todo eleitor do Bolsonaro seja a escória da humanidade, mas esse infelizmente é, e o que ele fez com o meu pai foi tão agressivo, tão nojento, tão violento que devemos sim nos revoltar. O bolsonarismo mata e fere, e isso tem que acabar", disse a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Caetano Veloso também apoiou o amigo no Twitter. "Meu irmão na música e na vida, @GilbertoGil, foi injuriado por bolsonaristas no Catar. Ele tem 80 anos e estava com sua esposa. Quero prestar solidariedade ao gênio Gil e dizer que nós, os artistas, assim como a verdadeira sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos".

Meu irmão na música e na vida, @GilbertoGil, foi injuriado por bolsonaristas no Catar. Ele tem 80 anos e estava com sua esposa. Quero prestar solidariedade ao gênio Gil e dizer que nós, os artistas, assim como a verdadeira sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos. — Caetano Veloso (@caetanoveloso) November 27, 2022

Teresa Cristina: "Imagina você acordar todo dia, se olhar no espelho e lembrar q você é o bbk que xingou o Gilberto Gil. Que vida horrível."

Imagina você acordar todo dia, se olhar no espelho e lembrar q você é o bbk que xingou o Gilberto Gil. Que vida horrível. — Teresa Cristina (@TeresaCristina) November 27, 2022

Janja: "Ligamos para @gilbertogil e @Floragil2222 manifestando nossa solidariedade e indignação pela agressão sofrida no Qatar. Gil é patrimônio da música brasileira e merece todo nosso respeito e reverência, Q o agressor seja identificado e responda pelo seu ato", disse a esposa de Lula.

Ligamos para @gilbertogil e @Floragil2222 manifestando nossa solidariedade e indignação pela agressão sofrida no Qatar. Gil é patrimônio da música brasileira e merece todo nosso respeito e reverência, Q o agressor seja identificado e responda pelo seu ato. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 27, 2022

Lula: Lula também mostrou seu apoio ao artista. "Gilberto Gil é um dos maiores brasileiros da história. Nosso solidário abraço aos amigos @gilbertogil @Floragil2222."

Gilberto Gil é um dos maiores brasileiros da história. Nosso solidário abraço aos amigos @gilbertogil@Floragil2222. https://t.co/zgkhszm1ll — Lula (@LulaOficial) November 27, 2022

João Vicente de Castro: "Cada vez mais acho que temos que tentar encontrar pontos de contato. Diminuir a distância ideológica que existe entre nós. Trabalho isso diariamente tentando respeitar e tentar entender todo mundo, conversar, me deixar afetar por outras ideias, tentar entender o ponto de vista do brasileiro que pensa diferente de mim. Afinal, só há um brasil e a gente vai ter que lidar com diferenças. Eu acredito em pessoas ruins, acho que elas existem, não acho que o ser humano, em sua maioria, seja bondoso, acho que tem muita alma podre no mundo. Hoje me deparei com esse vídeo, nele, flora e Gil são agredidos violentamente por um covarde valentão, um homem que afirma sua violência ameaçando um homem de 80 anos e sua companheira, um casal que faz parte da nossa cultura, gente educada e honesta, mas mesmo se não fossem essas duas pessoas. Se fosse seu pai, sua mã, você, fosse qualquer um. Até onde vai essa violência? Esse homem tem que ser identificado e responder pelo que fez, não pode ser assim, não podemos permitir que a humanidade seja facultativa civilidade é o que nos faz humanos. Isso não é liberdade de expressão, entes que alguém a evoque, isso é violência na sua forma mais pura. Toda minha solidariedade a Flora e Gil. SE VOCÊ SABE QUEM SÃO OS AGRESSORES MANDE DM. COMPARTILHE E VAMOS ACHAR ESSE SUJEITO", escreveu o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Vicente De Castro 🐺 (@joaovicente27)

Juliette: "Meu abraço a Gilberto Gil e Flora. Vocês são acolhimento e amor. Não podemos tolerar qualquer tipo de violência, com quem quer se seja. Educação e respeito são o mínimo para uma sociedade melhor", falou a ex-BBB.

Meu abraço a Gilberto Gil e Flora. Vocês são acolhimento e amor.

Não podemos tolerar qualquer tipo de violência, com quem quer se seja. Educação e respeito são o mínimo para uma sociedade melhor. — Juliette (@juliette) November 27, 2022

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!