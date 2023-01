Famosos comparecem à missa de sétimo dia de Pelé, no Rio de Janeiro

Cafu, ex-presidente da CBF e outros vão à missa de sétimo dia do eterno Rei do futebol, Pelé

Na noite desta segunda-feira, 9, alguns famosos compareceram à missa de sétimo dia do eterno Rei do futebol, Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro, aos 82 anos de idade, depois de travar uma batalha contra um câncer de cólon.

A cerimônia religiosa para celebrar a vida e dar o último adeus ao eterno Rei do futebol aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro.

Na última homenagem para o camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira, famosos estiveram presentes. O ex-jogador de futebol Cafu fez questão de dizer seu último adeus, além do ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira e outros estiveram na paróquia.

Cafu na missa de sétimo dia de Pelé - Créditos: Paulo Tauil / AgNews

Família e amigos se despedem de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, faleceu no dia 29 de dezembro e deixou um legado para o mundo do futebol. O astro do esporte lutava contra um câncer de cólon e não resistiu a doença. Seu velório aconteceu na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo e teve a presença de grandes nomes do futebol, além da família do atleta, que é considerado um dos melhores de todos os tempos.