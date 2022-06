Leonardo lamenta os 24 anos da morte de Leandro

Os familiares do cantor Leandro fizeram homenagens no aniversário de 24 anos da sua morte

Nesta quinta-feira, 23, completam 24 anos da morte do cantor Leandro, e os familiares do sertanejo usaram as suas redes sociais para lamentar a saudade.

O irmão e dupla Leonardo (58) resgatou uma foto abraçando o cantor e emocionou ao falar da falta que sente. "24 anos de saudades meu irmão #Leandro!! Não há um só dia que não penso em vc. Te amo!! Saudade que dói!!", disse ele.

A sobrinha Jéssica Beatriz Costa também relembrou uma foto do tio, além de uma vídeo fofíssimo da sua infância.

"24 anos de saudade! Meu amor, respeito e admiração são eternos! Assim como o do Brasil, que até hoje canta e chora com a sua partida. Tenho certeza que se você estivesse aqui estaria muito muito muito orgulhoso da família linda que construiu e que estaria com o olhar radiando de felicidade vendo seus netos, tãããão lindos. Seu legado e família são muito especiais. Obrigada por ter deixado cada um desses tesouros para nós", declarou ela.

Vale lembrar que Leandro faleceu vítima de um câncer raro no pulmão. De acordo com o boletim médico do Hospital São Luiz, de São Paulo, ele estava internado e sedado. Sua morte foi causada por um tumor torácico chamado Askin, que começou a comprimir os órgãos vitais do seu corpo.

CONFIRA AS HOMENAGENS DOS FAMILIARES DE LEANDRO

Leonardo faz homenagem para o irmão, Leandro - Crédito: Reprodução / Instagram

