Fabio Porchat esquece carro em aeroporto: ''Vou financiar o estacionamento''

Apresentador Fabio Porchat conta sobre perrengue ao 'perder' carro em aeroporto e só lembra dois dias depois

O apresentador Fabio Porchat (39) usou as redes sociais para contar sobre um perrengue que passou durante essa semana.

Na noite de quinta-feira, 17, o comandante do programa Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT, revelou que passou por uma situação inusitada ao esquecer seu carro em aeroporto e só deu falta do veículo dois dias depois do ocorrido.

"Terça-feira [15] eu saí de casa de carro, fui pro Santos Dumont, peguei o avião pra São Paulo. Trabalhei em São Paulo, voltei na quarta [16] pro Rio. Cheguei no aeroporto, chamei um táxi e fui pra casa. Hoje [17] cedo fui sair de casa de novo e cadê o carro?! Tá no Santos Dumont me esperando", revelou Fabio Porchat.

Em seguida, ele ainda brincou sobre o valor alto que deve ter ficado o estacionamento. "Tô indo lá buscar e provavelmente vou ter que financiar o valor do estacionamento", disse.

Confira Fabio Porchat contando sobre perrengue ao esquecer carro em aeroporto:

