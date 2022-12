Fábio Porchat é pego pela polícia tendo relações sexuais no carro

Comediante Fábio Porchat contou sobre a bronca que levou de um agente após ser flagrado

No programa 'Que História é Essa', o apresentador Fábio Porchatcontou uma situação inusitada que passou, em um episódio com participação de Cátia Fonseca.

"Um dia eu numa pegação no carro, parei em frente à casa dela, aí beijo e beijo, daqui a pouco é mão naquilo e coisa boa, e aí a calça já meio na metade, e confusão, e pegação", contextualizou.

"No vidro 'tec, tec'. Quando olhei, era a polícia. Quando é a polícia, penso assim: 'o que faço eu?' Porque ele falou: 'sai do carro'. E eu estava bem acordado, não dava para fingir de morto imediatamente", falou sobre a ereção.

"Aí eu pensei: 'ou saio pelado ou me visto'. Porque daí quando comecei a me vestir sentado, [não ia] sair do carro pelado, e ela ali também pelada. O agente abriu a porta do carro e questionou o que estava fazendo", perguntou a Porchat, que respondeu que havia levado a mulher para casa. Ela, então, entrou para o local e ele ficou no carro, tomando bronca do agente.

Confira o vídeo de Fábio Porchat: