João Vicente de Castro tranca Fabio Porchat para ele não dar azar durante jogo do Brasil

Humorista Fabio Porchat avisou que se o Brasil for para a final, ele vai assistir o jogo ao vivo no Catar

Que Fabio Porchat (39) tem fama de ser azarado e pé frio, todos já sabem. Então, nesta segunda-feira, 5, para garantir que o Brasil conseguisse ganhar da Coréia do Sul, João Vicente de Castro (39), decidiu fazer algo para ajudar a seleção.

Assistindo ao jogo juntos, João resolveu trancar Fabio no banheiro durante a partida, para não correr o risco do humorista não ‘zicar’ a vitória do Brasil. Cada vez mais os internautas acreditam que Fabio é o problema, porque com ele trancado, a seleção ganhou.

“Vai ficar no banheiro, fica quieto aí”, avisou João Vicente de Castro. “Está 2 a 0 já, deixa eu ir. Se sair gol da Coréia, eu volto”, pediu Fabio, para que seu amigo o deixasse sair do banheiro. Porém, o pedido não adiantou.

João só foi abrir a porta e liberar Fabio faltando quatro minutos para acabar o segundo tempo da partida, quando a vitória do Brasil já estava mais que garantida. “Já está 4 a 0, vou deixar ele assistir um pouco”, contou o ator.

A Seleção Brasileira passou para as quartas de final ganhando de 4 a 1 dos coreanos. Agora o Brasil volta à campo na sexta-feira, às 12h (horário de Brasília), enfrentando a Croácia, que passou pelo Japão. Caso passe dos croatas, os brasileiros poderão pegar a Argentina, caso ela passe da Holanda.

Antes mesmo de ser trancado pelo seu colega, Porchat já havia tranquilizado os fãs dizendo que já estava de volta ao Brasil, garantindo que iria dar tudo certo. Porém, ele avisou que se a Seleção for para a final, ele irá ao Catar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Seleção Brasileira perde para Camarões e Daniel Alves é um dos principais alvos da torcida

Daniel Alves (39) acabou conseguindo sua primeira chance com a Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 2, contra Camarões. Porém, sua atuação foi longe de convincente para os torcedores do Brasil. O problema para a internet começou quando o técnico Tite (61) decidiu poupar o time titular para o confronto que já não valia muita coisa, visto que o Brasil já estava classificado desde o segundo jogo. A equipe cheia de reservas para o duelo contra Camarões foi capitaneada por Daniel Alves.

Porém, os africanos ganharam de 1 a 0, e a Seleção acabou duramente criticada pelos internautas, principalmente o capitão. “Alô, Daniel Alves? Pode falar ou tá f*dendo meu Brasil?”, reclamou uma torcedora. “A bola queima no pé do Daniel Alves, já foi um bom jogador mas hoje está tecnicamente fraco”, disse outra.