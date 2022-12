Daniel Alves é alvo de críticas na internet após derrota do Brasil na Copa do Mundo

Daniel Alves foi capitão da partida da Seleção Brasileira contra Camarões, que acabou perdendo por 1 a 0

Nesta sexta-feira, 2, a Seleção Brasileira acabou perdendo para Camarões, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Mesmo assim, o Brasil ficou em primeiro do Grupo G. Os torcedores não gostaram da atuação do lateral Daniel Alves (39), que ganhou sua primeira chance no Mundial.

O problema para a internet começou quando o técnico Tite (61) decidiu poupar o time titular para o confronto que já não valia muita coisa, visto que o Brasil já estava classificado desde o segundo jogo. A equipe cheia de reservas para o duelo contra Camarões foi capitaneada por Daniel Alves.

Mas, com a derrota para os africanos por 1 a 0, a equipe foi bem criticada, principalmente Dani. “Alô, Daniel Alves? Pode falar ou tá f*dendo meu Brasil?”, reclamou uma torcedora. “A bola queima no pé do Daniel Alves, já foi um bom jogador mas hoje está tecnicamente fraco”, disse outra.

Daniel está com seu nome nos trending topics do Twitter, sendo um dos assuntos mais comentados do pós-jogo. A maioria das críticas, negativas. O problema com o veterano vem desde que Tite anunciou sua convocação, que foi vista por muitos como um “desperdício de vaga”, como disse Galvão Bueno.

Daniel Alves é titular?

Daniel Alves disputou a partida desta sexta, e se tornou o jogador mais velho a defender a Seleção Brasileira em um Mundial. O jogador joga na posição de lateral-direito, e atuou como titular e capitão da equipe.

Apesar das polêmicas em relação a isso, seus companheiros saíram em defesa dessa decisão e Alex Telles, que também será titular na sexta, elogiou o atleta: “É o cara que tem mais títulos no mundo, dispensa comentários. Ele tem uma mentalidade muito forte, não à toa está em mais uma Copa. A qualidade dispensa comentários. O próprio professor falou que a postura e parte técnica dele fizeram com que ele esteja aqui. Não sou eu quem vai falar o contrário. Dani está preparadíssimo”.