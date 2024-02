Fábio Porchat é flagrado ao dar beijão na namorada. Saiba quem é!

O apresentador Fábio Porchat faz rara aparição com sua namorada em flagra romântico no aeroporto. Veja as fotos e saiba quem ela é

O apresentador e humorista Fábio Porchat está apaixonado! Nesta semana, ele foi flagrado em um momento romântico com sua namorada, Priscila Castello Branco. Os dois foram vistos enquanto trocavam carinhosos ao se encontrarem no aeroporto no Rio de Janeiro.

Os fotógrafos de plantão flagraram quando o casal se encontrou no saguão e trocou um beijo apaixonado na frente de todo mundo. Vale lembrar que os dois assumiram o relacionamento em agosto de 2023.

Eles se conheceram nas gravações do reality show Futuro Ex-Porta, do canal Porta do Fundos. Ela foi uma das selecionadas para o especial. Ela é atriz e roteirista e já participou de Deus Salve o Rei, Suburbanos e Chamado Central.

Os dois estão juntos desde que ele se separou da ex-esposa, a produtora Nataly Mega. O ex-casal se divorciou em janeiro de 2023 após oito anos juntos, depois do comediante perceber que não queria ter filhos.

Fotos: Webert Belicio / AgNews

Fábio Porchat desabafa sobre seu divórcio

Em participação do programa Melhor da Tarde nesta quarta-feira, 29, o humorista Fabio Porchat confessou que "tirou um peso das costas" ao se separar de sua ex-esposa, a produtora Nataly Mega. O ex-casal se divorciou em janeiro de 2023 após oito anos juntos por divergências na vontade de ter filhos.

Na entrevista, o comandante do programa 'Que História é Essa, Porchat?' desabafou sobre o processo da separação, que andou em ritmos diferentes com o passar do tempo."Eu demorei muito a perceber isso porque estava em uma relação em que as coisas estavam funcionando. No momento em que percebi, foi muito rápido", contou.

Porchat ainda admitiu o sentimento de culpa no fim do casamento e ainda abriu seu coração sobre não querer ser pai. "Pensei: 'Não quero ter filho, preciso dizer isso agora para ela porque precisa tomar uma decisão agora. Não é justo, não foi justo o que fiz", confessou.