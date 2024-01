Fábio Jr se declara para Cleo em meio a polêmicas familiares: “Amo muitão”

Fábio Jr. abre álbum de fotos de férias ao lado de Cleo e Fernanda Pascucci após especulações sobre rompimento na família

Nesta segunda-feira, 8, Fábio Jr. surpreendeu ao usar suas redes sociais para revelar como foi seu fim de ano em sua fazenda ao lado da primogênita, Cleo, e da esposa, Fernanda Pascucci. Enquanto circulam rumores de desavenças com seu outro filho, Fiuk, o cantor fez questão de expressar seu carinho e amor pela família.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Fábio abriu um álbum de fotos dos dias especiais em seu recesso de ano novo. Além de posar abraçadinho e curtir muitos momentos com sua filha mais velha, que é fruto de um antigo relacionamento com Glória Pires, ele também posou ao lado do genro e do neto de consideração.

O empresário Leandro d'Lucca, marido de Cleo, e seu filho, Gael, foram vistos nos registros compartilhados pelo pelo sogrão. Na sequência, Fábio Jr. também compartilhou algumas imagens da família reunida com sua atual esposa: “Começando o ano assim. Amo vocês MUITÃO!”, ele se declarou na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a família do cantor, mas também levantaram questionamentos sobre a ausência de seus outros herdeiros: “Muito legal ver essa conexão pai e filha depois das tempestades”, disse uma admiradora. “Que farra mais deliciosa. Família linda. Deus os abençoe”, escreveu outra. “Faltou Fiuk”, lembrou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Jr (@fabiojroficial)

Para quem não acompanhou, Fiuk levantou suspeitas de um rompimento após faltar em compromissos familiares com seu pai no mês passado. Segundo rumores, o artista sequer foi convidado para alguns dos eventos e o motivo veio à tona recentemente. Ele teria cortado relações após o cantor se negar a prestar auxílio à sua mãe, Cristina Karthalian.

Além de Fiuk, Crisina também é mãe de Tainá Ayrosa e Krizia Galvão, mais conhecida como Kika, que também são frutos de seu relacionamento com o cantor. Mas o jovem teria sido o único a cortar relações com o pai, já que as outras herdeiras fizeram aparições recentes ao lado de Fábio Jr. Apesar dos rumores, eles não se pronunciaram sobre o assunto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Jr (@fabiojroficial)

O que aconteceu entre Fiuk e Fábio Jr?

Conforme informações reveladas pelo colunista Leo Dias, Cristina teria enfrentado um problema de saúde recentemente e precisou de apoio financeiro, mas não recebeu nenhum recurso de seu ex-marido. Diante da atitude do pai, Fiuk decidiu cortar as relações e se manter ao lado de sua mãe; saiba mais sobre a artista plástica.