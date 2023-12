Quem é a mãe de Fiuk? Artista é apontada como pivô de conflito com Fábio Jr

Fiuk teria cortado relações após Fabio Jr. se recusar a ajudar sua mãe, Cristina Karthalian; conheça a artista com quem o cantor teve três filhos

Fiuk se viu no centro de uma nova polêmica após faltar aos compromissos familiares com seu pai, o cantor Fabio Jr. Segundo rumores, o artista sequer foi convidado para alguns dos eventos e o motivo veio à tona recentemente. Ele teria cortado relações após o cantor se negar a prestar auxílio à sua mãe, Cristina Karthalian.

Conforme informações reveladas pelo colunista Leo Dias, Cristina teria enfrentado um problema de saúde recentemente e precisou de apoio financeiro, mas não recebeu nenhum recurso de seu ex-marido. Diante da atitude do pai, Fiuk decidiu cortar as relações e se manter ao lado de sua mãe; saiba mais sobre a artista plástica com quem Fábio Jr tem três filhos:

Quem é Cristina Karthalian?

Aos 64 anos, Cristina Karthalian é artista plástica e usa suas redes sociais como um meio para ‘influenciar mulheres maduras’, conforme descreve em sua biografia. Mantendo discrição em sua vida pessoal, ela compartilha poucos vislumbres de seu trabalho, exibindo materiais de pintura, quadros e peças de decoração, além de muitas selfies.

Além disso, Cristina também divide registros ao lado de seus três herdeiros. Além de Fiuk, a artista também é mãe de Tainá Ayrosa e Krizia Galvão, mais conhecida como Kika, que também são frutos de seu relacionamento com o cantor. Além de seus herdeiros, ela também compartilha diversos registros ao lado dos filhos de Fábio Jr.

Em uma foto ao lado de Cleo Pires, fruto da antiga relação com a atriz Glória Pires, Cristina destaca a boa relação entre eles, ressaltando que todos são parte da mesma 'família', já que ela foi a primogênita do cantor e cresceu junto aos seus irmãos. Vale mencionar que o cantor também tem outro herdeiro, Záion, com Mari Alexandre.

Além disso, Cristina também compartilhou diversas mensagens de apoio ao seu filho caçula, Fiuk, quando ele ficou confinado no reality show da Globo, o Big Brother Brasil. Na ocasião, parte do público do programa desconhecia sua relação como mãe do participante, confundindo-a frequentemente com Gloria Pires, até que a atriz esclareceu publicamente que não era mãe do cantor.

O relacionamento de Cristina Karthalian e Fábio Jr:

Discreta sobre seu relacionamento, Cristina já revelou como se apaixonou por Fábio Jr. Durante uma participação no programa de Luciano Huck, a artista revelou que foi paixão à primeira vista: “Tem tantos anos que tenho que puxar na memória! Foi numa danceteria no Morumbi que se chamava Dancing”, ela relatou.

“Nos encontramos na escada, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele perguntou 'Qual o seu nome?', 'Qual o seu signo?', e quis saber se eu ia no dia seguinte para lá. Pensei: 'Imagina que ele vai se lembrar de mim amanhã!', e deixei quieto. Quando voltei do toalete, o Fábio olhou para mim e disse: 'Vem sentar aqui comigo'. E aí começou”, ela relatou.

O casal oficializou a união com uma cerimônia tradicional em 1986, mas o casamento chegou ao fim em 1990, pouco depois do nascimento do terceiro herdeiro, Fiuk. Após o término, Fábio casou-se novamente com Guilhermina Guinle, Mari Alexandre e atualmente, vive um relacionamento com Maria Fernanda Pascucci.