Fábio Jr lamenta confusão que terminou com morte de fã durante show

Equipe de Fábio Jr divulga nota de pesar após morte de fã: 'Nos solidarizamos com as famílias envolvidas nessa fatalidade'

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 11h27

O cantor Fábio Jr e sua equipe divulgaram um comunicado oficial para lamentar a confusão que terminou com a morte de um fã do artista em Sorocaba. Um senhor de 63 anos faleceu após ser agredido durante o show que aconteceu na madrugada de sábado, 30.

O homem chegou a ser socorrido, mas faleceu durante o atendimento médico. O suposto agressor foi identificado ainda durante o show e ficou preso preventivamente.

Nesta segunda-feira, 01, a equipe de Fábio Jr divulgou uma nota de pesar sobre o ocorrido. “O cantor Fábio Jr, empresários e equipe lamentam profundamente o ocorrido no Clube de Campo de Sorocaba nesse final de semana. O show do cantor, que aconteceu na sexta, dia 29, fluiu normalmente durante a noite para uma plateia afetuosa e vibrante. Nos solidarizamos muitíssimo com as famílias envolvidas nessa fatalidade, desejando luz e paz nesse momento”, informaram.

Confira o post da equipe de Fábio Jr:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Jr (@fabiojroficial)

