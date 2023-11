Fabiana Karla celebra nova idade e anuncia mudança no visual: 'Me libertando'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiana Karla revelou motivo por trás de mudança no visual

A atriz Fabiana Karla decidiu dar uma verdadeira repaginada no visual para celebrar a chegada dos seus 48 anos. Sem medo das mudanças, a artista passou a tesoura nas madeixas e apareceu com o cabelo curtinho e mais claro do que costumava usar.

Segundo a artista, são apenas a nova idade que motivou a mudança, mas também a chegada do verão e o fato de estar mais livre após alguns trabalhos. “Resolvi dar uma repaginada! A nova idade chegou com tudo! Aí vem aquela inquietude, o verão e a vontade de mudar", disse ela à CARAS.

"As minhas mudanças de visual sempre acontecem através dos personagens e aí eu tenho sempre como álibi o meu trabalho. Só que desta vez eu quis fazer uma mudança para mim, onde eu escolhi um corte de cabelo que unisse praticidade, conforto e beleza. Esse é o resultado dessa vez, acabei me libertando. Eu queria cortar mais curto, mas achei melhor ir devagarzinho", disse.

A pernambucana ainda aproveitou para mandar um recadinho para as mulheres que acabam deixando a insegurança falar mais alto. Segundo Fabiana, é importante às vezes se arriscar e fazer diferente. "Então, mulherada, não fiquem reféns do espelho, se acordou, olhou para o espelho e não curtiu, faça o que tiver vontade! Mude, ouse! Arrisque-se", finaliza.

FALOU SOBRE SUCESSO DE FILHO GATO

Desde que passou a compartilhar registros ao lado de seu filho, Samuel Simões (23), a atriz Fabiana Karla (47) tem visto os seguidores do herdeiro aumentarem. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista confessa que se diverte com a repercussão e a forma que alguns internautas falam sobre do garoto. "A sogra do ano", disse.

"Eu recebo pedidos na rua, eu recebo direct para mim: 'Sooogra'. Eu morro de rir", diz Fabiana, revelando que Samuel tem atraído os olhares e elogios não apenas das mulheres, mas também de muitos homens.

"É para todo mundo, para todos os gostos. Eu acho muito legal e ele se diverte muito com isso, tira de letra. Fabiana Karla é a sogra do ano", brincou a famosa, que esteve presente no aniversário de Patrícia Poeta, nesta sexta-feira, 20.