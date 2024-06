Fabiana Justus fala sobre expectativa para cabelo pós-tratamento contra câncer

Diagnosticada com leucemia em janeiro, Fabiana Justus vem compartilhando os bastidores de sua rotina médica e familiar em suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 10, Fabiana Justus dividiu suas expectativas com seus seguidores sobre as novas etapas do tratamento nas redes sociais. A influencer tirou um tempo de sua tarde para conversar com os seus fãs em uma caixa de perguntas em seu Instagram.

Fabi então respondeu a um internauta que queria saber sobre a expectativa dela em relação ao crescimento do cabelo. "Pesquisei muito como o cabelo nasce pós-quimioterapia e transplante. Não tem regra. Alguns nascem fortes, outros menos. Alguns cacheados, outros lisos. Alguns de outra cor, outros não. Então, confesso que não estou pensando muito, mas estou curiosa".

Ela também falou sobre a mudança do tipo sanguíneo que deve acontecer em breve, de A- para A+, o mesmo do doador da medula óssea, procedimento ocorrido no início de maio. "Acho isso muito maluco", escreveu a influenciadora.

Filha dos empresários Roberto Justus, ela revelou em janeiro que descobriu estar com leucemia mielóide ao procurar o pronto socorro de um hospital, após sentir dor nas costas e febre. "Desde então não saí mais. Já internei, fiz exame para entender o que era, coloquei cateter e comecei a quimioterapia", resumiu ela, na ocasião.

Ela disse também que, devido ao tratamento, precisou desmamar o filho Luigi, que tinha cinco meses à época, fruto do casamento com Bruno D'ancona, com quem tem também as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos. "Me dêem força, me contem histórias positivas, por favor, o que vocês precisam fazer é rezar por mim. Isso vou pedir. Muito. Uma corrente de oração, uma corrente de amor para tudo dar certo e ser o mais leve possível".

Fabiana Justus impressiona ao mostrar quartos de sua família em apartamento

Fabiana Justus abriu as portas dos quartos de sua família no apartamento onde mora em São Paulo. Nesta sexta-feira, 07, a herdeira de Roberto Justus mostrou para seus seguidores como estão os cômodos da casa.

Após trocar um dos tapetes do quarto das gêmeas, Chiara e Sienna, a empresária resolveu fazer um tour pelos recintos das garotas, do filho caçula, Luigi, e no dela com o do esposo. Seguindo um estilo "universal" da casa, cada cantinho foi decorado combinando com o todo, mas com toques com a cara de cada um deles. Veja detalhes!