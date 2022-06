Fabiana Justus é internada durante as férias nos EUA

Filha de Roberto Justus, Fabiana Justus revela que passou mal ao chegar nos Estados Unidos e precisou ficar internada

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 14h19

A influenciadora digital Fabiana Justus (35), que é filha do empresário Roberto Justus (67), passou um susto com sua saúde durante as férias em Miami, nos Estados Unidos. Ela contou que precisou ser internada poucos dias após sua chegada na cidade após começar a passar mal.

Fabiana Justus revelou que foi diagnosticada com meningite viral e deverá ter alta do hospital nas próximas horas. “Vim explicar o que aconteceu: lembram da minha febre e mal estar semana passada? Achei que estava melhorando e como os exames tinham dado todos negativos, o médico me liberou para viajar. Cheguei aqui em Miami e piorei muito! Muito mesmo”, disse ela.

E completou: “Primeiro dia fiquei de cama total. Acordei no segundo dia péssima e resolvi vir pro hospital. Estava desidratada e tomei soro e remédios pro enjoo e dor de cabeça! Fiz todos os exames e deu meningite. Eles me internaram até ter certeza de que não era a bacteriana. Graças a Deus, hoje saiu que é a viral! Ufa! Devo ir para casa hoje! Férias começaram bem, né?!”.

Por fim, ela contou que as filhas gêmeas, Chiara (3) e Sienna (3), estão bem enquanto a mamãe se recupera. “Mas a boa notícia é que as pitucas estão super se divertindo a Si e a Paula... E o Bruno tá chegando já já para cuidar de mim!”, finalizou.

Foto de Fabiana Justus nas redes sociais: