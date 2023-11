Fã que estava no Rio para show de Taylor Swift é morto em assalto

Fã de Taylor Swift, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos foi morto a facadas em assalto na praia de Copacabana

Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, foi morto a facadas por dois homens em uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo, 19, na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. O rapaz, nascido em Mato Grosso do Sul e que morava em Minas Gerais, estava na cidade para assistir ao show de hoje da cantora Taylor Swift, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Segundo o portal G1, o crime aconteceu por volta das 3h da madrugada. Os suspeitos levaram a chave de um veículo e dois telefones celulares. Anderson Henriques Brandão e Alan Ananias Cavalcante, foram detidos por policiais militares após o crime. A polícia investiga a participação de Jonathan Batista Barbosa.

Alan tinha sido preso na última sexta-feira, 17, após ser apontado como autor do furto de 80 barras de chocolate, mas foi solto em uma audiência de custódia no sábado, 18. Anderson, que confessou participação no crime, tem 14 anotações criminais. Jonathan, apontado por testemunhas como envolvido no crime, tem 10 anotações criminais.

A investigação aponta que Gabriel estava na Lapa, zona norte do Rio, com alguns amigos e depois eles foram para Copacabana com um carro alugado. O grupo foi surpreendido pelos criminosos quando estavam na areia.

Leia também:Show de Taylor Swift é adiado; saiba a nova data

Fã de Taylor Swift morre durante show

Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu ao passar mal durante o show da cantora Taylor Swift no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira, 17.

Ao g1, uma amiga da jovem revelou que ela passou mal logo no início do show. "Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio. Eles atenderam ela e encaminharam pra ambulância", disse a amiga.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro revelou que ela foi levada pelos brigadistas ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, já com o coração parado. "Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu", diz o comunicado.