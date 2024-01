Atualidades / LUTO

Ex-The Voice revela morte da mãe e faz alerta: 'Não tenha vergonha'

A cantora Lauren Duski, vice-campeã da 12ª temporada do The Voice US em 2017, compartilhou a notícia da morte da mãe no Instagram e comoveu seus fãs

Lauren Duski - Foto: Reprodução / Instagram