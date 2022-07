Ex-Paquita Cátia Paganote diz que não tem contato com ex-colegas

A ex-Paquita Cátia Paganote entrega que não existe mais relação com as outras ex-Paquitas: 'Não sou amiga de nenhuma delas'

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 09h52

A ex-Paquita Cátia Paganote revelou que não tem mais contato próximo com as outras ex-assistentes de palco de Xuxa. No podcast Bestcast, ela revelou que perderam o contato e que a amizade não permaneceu com o passar dos anos.

"Se fôssemos muito amigas, seríamos até hoje, mas nós não somos. Não falo mal de ninguém, mas não sou amiga de nenhuma delas. Não tenho cumplicidade com nenhuma. Nem com a Priscila (Couto) e a Ana Paula (Almeida), que fizeram shows comigo mais recentemente em várias festas sobre os anos 80. A gente sobe no palco e tem uma ligação maravilhosa. Só de se olhar a gente se entende, mas não troca ideia depois dali. A gente não se fala", disse ela.

Então, ela contou que saiu dos grupos de ex-Paquitas em um aplicativo de mensagens. "São dois grupos: um com as mais antigas e outro com todas. Eu saí dos dois. Grupo é para trocar ideia, mas não tinha mais interação. Quando você manda uma mensagem e ninguém responde, fica complicado", declarou.

Por fim, Cátia Paganote contou que ficava de olho nos casais que se formavam nos bastidores das turnês com as Paquitas. "Sentávamos nos ônibus em que viajávamos em bancos alternados para vigiar o que acontecia. Tinha outros casalzinhos na turma. Quando as luzes se apagavam, era aquele troca-troca de lugar. E a gente ali, quietinha, fingindo que estava dormindo", declarou.

Ex-Paquita Andréa Sorvetão celebra o noivado da filha

A ex-Paquita Andréa Sorvetão revelou que sua filha mais velha, Giovanna, de 24 anos, está noiva do músico e cameraman Guga Dannemann. Nas redes sociais, ela comemorou a novidade ao mostrar a família reunida na comemoração do noivado.

“E a emoção rolando solta aqui em casa. Nossa Gigi, minha primogênita, noiva. Alegria em nossos corações e imagina nos deles. Parabéns Gi e Guga. Deus abençoe cada vez”, disse ela na legenda.