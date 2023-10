Ex-namorado de Luisa Sonza, Chico Moedas reaparece em novo vídeo

Chico Moedas faz primeira aparição em público após a separação polêmica de Luisa Sonza

O influenciador digital Chico Moedas voltou a ser visto em público após o fim do namoro com a cantora Luisa Sonza. Ele ficou um tempo sem aparecer depois que ela expôs a traição ao vivo no programa Mais Você, da Globo. Agora, ele surgiu em um vídeo com os amigos.

Nas imagens, de acordo com o colunista Leo Dias, Chico foi gravado enquanto estava na arquibancada do torneio da Copa ACERJ na sexta-feira, 6. O vídeo foi exibido pelo canal CazéTV.

Por enquanto, Chico não falou sobre o fim do namoro com Luisa Sonza.

Luisa Sonza nega marketing em fim de namoro

Durante uma entrevista com a jornalista Foquinha, Luísa Sonza foi questionada se a exposição teria sido uma estratégia de marketing. A cantora negou as especulações em um longo desabafo: “É uma coisa que eu jamais esperaria assim e eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei”, disse ela, e completou: "A última coisa que eu gostaria é que alguma coisa na minha vida pessoal me tirasse do que eu estou focada agora (...) Tem tanta coisa boa acontecendo, que eu jamais escolheria e nem tem como escolher, né gente? Eu não tenho absolutamente nada a ver com o que acontece, a realidade é essa”.

“Antes de tudo, eu fiquei muitos dias assim, sem saber o que fazer, a gente fez um bilhão de reuniões. O meu maior medo era ser colocada como culpada de alguma coisa de novo, aconteceu muito isso, as pessoas já falam sobre mim e eu fico quieta”, Luísa ainda relembrou os ataques que sofreu no término de seu casamento com Whindersson Nunes.

Na sequência, a cantora revelou o verdadeiro motivo para expor a traição do ex-namorado: “Eu já estava sendo muito atacada por uma coisa que as pessoas não sabiam a história e a decisão pra eu me proteger, eu falo isso no texto, para voltar a ser a protagonista da minha narrativa, por esse momento foi muito difícil pra mim”, disse.

“Se você ver a entrevista completa, eu não tinha intenção nenhuma de falar texto nenhum nem nada, quem pediu para eu falar e obviamente eu obedeci e também confiei, foi a Ana Maria Braga, porque naquele momento eu estava muito frágil”, a cantora relembrou ainda que chorou com a apresentadora nos bastidores.

“Na verdade se eu fosse falar tudo o que aconteceu… Gente, eu não expus nada perto do que aconteceu (...) Eu expus o suficiente pra me proteger do que as pessoas poderiam fazer comigo como já fizeram outras vezes”, disse Luísa, que não se arrepende: “Foi uma das melhores coisas que já fiz durante toda a minha vida. Fiz por mim”, ela finalizou.