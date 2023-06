Ex-marido de Preta Gil se revolta com boatos e anuncia nova carreira: "Vou vender"

Como assim? Ex-marido de Preta Gil se revolta com boatos e faz revelação inédita

Ex-marido de Preta Gil, o personal trainer Rodrigo Godoy surgiu revoltado nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 21. É que ele não gostou nada de informações que estão circulando sobre sua vida pessoal.

Mais cedo, sites noticiaram que ele estaria vendendo carro de luxo, uma Mercedes GLK 220 blindada, avaliada em R$ 150 mil. Ele não gostou das insinuações sobre sua vida financeira e soltou o verbo usando um filtro de palhaço.

"Não entendi porque virou notinha que anunciei o carro aqui... Entendi muito bem a intenção da nota, para onde ela quis inclinar, sei muito bem. Que preguicinha, hein?", começou ele visivelmente revoltado com os rumores.

Foi aí que Rodrigo Godoy revelou sua nova carreira. "Anúncio grátis! Vou vender mais rápido do que eu imaginei. O carro é meu, o Instagram é meu. Ninguém tem nada com isso... (...) Que preguicinha. Está sem o que fazer a galera. Imagina quando [eu] anunciar o OnlyFans?", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Por que o cabelo não caiu?

A cantora Preta Gil decidiu usar as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 21, para responder uma das perguntas que mais recebe de seus seguidores: o motivo de não ter ficado careca durante o tratamento contra o câncer de intestino.

No feed do Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece mostrando que perdeu muitos fios ao longo do tratamento. Além disso, ela explicou que mesmo perdendo muito cabelo, não ficou com buracos no couro cabeludo.

"Uma das perguntas que mais recebo, depois de quantos quilos eu perdi com o tratamento é: Por que não fiquei careca? Bem, eu perdi 70% dos meu fios, o que ficou foram poucos fios longos e um cabelo curto na raiz. O cabelo caiu, mas não fez buracos grandes no couro cabeludo", começou.