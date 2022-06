Ex-marido de Bianca Andrade é flagrado aos beijos com Lary Bottino

Youtuber Fred, do 'Desimpedidos', é visto aos beijos com a ex-Fazenda Lary Bottino durante festa

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 10h27

A ex-FazendaLary Bottino (24) e Fred (33), do Desimpedidos, foram flagrados aos beijos em balada na companhia de amigos!

O ex-marido de Bianca Andrade (27) e a influenciadora digital, que também participou do reality De Férias Com O Ex, da MTV, estavam em clima de romance na última terça-feira, 31.

As informações são da página Gossip do Dia, que compartilhou o flagra e revelou que Lary teria negado o affair com o famoso, afirmando que são apenas amigos.

Vale ressaltar que Bianca Andrade e Fred anunciaram o término há pouco mais de um mês. Os dois ficaram juntos cerca de um ano e meio e são pais do pequeno Cris, de apenas 10 meses.

Recentemente, Bianca também foi vista aos beijos com João Guilherme (20), filho do sertanejo Leonardo. A empresária usou suas redes sociais para rebater as críticas: “Bom, depois de tudo que li hoje eu só quero deixar claro uma coisa. Sim, eu sou mãe, tenho 27 anos, dona de empresa e é por isso que quando me dá vontade de dar uns beijinhos eu vou lá e dou. Trabalho igual uma doida pra ter a liberdade de fazer o que me diverte. É isso, nenéns”.

Bianca Andrade é acusada de usar o filho para aumentar engajamento na web

Recentemente, Bianca Andrade decidiu compartilhar com os seguidores o planejamento estratégico de suas redes, mas acabou dividindo opiniões dos fãs. A ex-BBB chegou a ser acusada de usar o filho Cris para aumentar seu engajamento, e usou suas redes para falar sobre a polêmica. "Vocês amam ver meu filho, por isso colocamos ali no planejamento. E sim, eu limito os stories do meu filho, me preocupo em não fazer uma super exposição do Cris, porque eu sou mãe, gravo ele o tempo inteiro, mas quero preservar um pouco, ele é um bebê. Não me importo de postar o Cris, mas ainda estou me entendendo como mãe e quais são os meus limites", disse ela.

Confira o flagra de Lary Bottino e Fred juntos: