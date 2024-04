Ex-loira do Tchan fica de fora do reencontro após se tornar policial rodoviária

Lembra dela? Ex-loira do Tchan falta em reencontro dos 30 anos do grupo depois de conquistar trabalho na Polícia Rodoviária Federal

O grupo ‘É o Tchan’ organizou um show especial para celebrar o aniversário de 30 anos de existência. No entanto, uma de suas ex-loiras não pode participar da reunião por um motivo inesperado. Silmara Miranda, que substituiu Sheila Mello por quatro anos, ficou de fora da comemoração depois de conquistar um trabalho na Polícia Rodoviária Federal.

Em entrevista ao Extra, a ex-loira do Tchan revelou que trocou os palcos pelas pistas desde 2020, quando foi aprovada depois de estudar por dois anos para um concurso público. Atualmente, ela se dedica exclusivamente ao trabalho policial e por isso, não pode mais ‘rebolar na boquinha da garrafa’ como costumava fazer no começo dos anos 2000.

"Não poderia. Trabalho em dedicação exclusiva”, Silmara contou ao portal de forma discreta. Além de revelar o motivo de sua ausência no reencontro, a ex-dançarina ainda compartilhou alguns vislumbres de seu trabalho, que atua no setor de comunicação da fiscalização das rodovias federais do Distrito Federal, em Brasília.

Em suas redes sociais, Silmara, que também é formada em jornalismo, compartilha o dia a dia nas operações: “O objetivo é deixar a rodovia mais segura para todos os usuários, inclusive, o próprio motorista. Portanto, seja prudente e respeite os limites de velocidade no trânsito”, ela aconselhou os seguidores em uma das publicações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silmara Miranda (@prf_silmara_miranda)

Vale lembrar que o grupo É o Tchan deu início à sua turnê comemorativa pelos 30 anos de carreira no ano passado. Inclusive, a dançarina Sheila Mello, a eterna Loira do Tchan, marcou presença no evento e se divertiu muito ao retornar aos palcos ao lado de Sheila Carvalho, Compadre Washington, Jacaré e Beto Jamaica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

"Comemorar os 30 anos do grupo é celebrar todas as vezes que nossos corações bateram na mesma sintonia, os momentos bons e difíceis que compartilhamos, mantendo essas memórias como um tesouro precioso. Obrigada pessoal que mesmo depois de todo esse tempo, ainda tem tanto amor para compartilhar com a gente. Com amor, Loira do Tchan", declarou.

Saiba por onde andam os ex-integrantes do É o Tchan:

Além de Sheila Mello e Silmara Miranda, o grupo de pagode baiano, que comemorou 30 anos com uma reunião especial nos palcos, contou com outros grandes nomes em seu reencontro. Scheila Carvalho, Jacaré e Compadre Washington também estão confirmados nas apresentações; descubra por onde andam os ex-integrantes do É o Tchan.