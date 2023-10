Ex-Globo e Record, Vitor Hugo faz sétima novela em Portugal e revela novo projeto

Em entrevista à CARAS Brasil, Vitor Hugo relembrou mudança para Portugal e celebrou folhetim da TVI

No elenco de sua sétima novela em Portugal, o ator Vitor Hugo não esconde a animação com os novos projetos que a terra lusitana tem a oferecer. Ele, que já passou pela Globo e Record, conta à CARAS Brasil o que esperar de Cacau (TVI) e também relembra a decisão de se mudar do país natal.

"Portugal tem sido muito gentil comigo, da mesma maneira como eu tenho trazido meu coração para essa terra. É um abraço mútuo", começa Vitor Hugo . Na trama escrita por Maria João Costa, ele interpreta Valdemar, tio da protagonista que dá nome ao folhetim.

A história tem filmagens entre Brasil e Portugal. No enredo, a irmã de seu personagem é amante do dono de uma fazenda na Bahia e, ao ser descoberta, retorna ao país europeu e entrega a filha para adoção. Anos depois, eles descobrem que a menina permaneceu na fazenda e se chama Cacau.

Vitor Hugo diz que não teve a oportunidade de gravar no Brasil, mas que a novela o trouxe um importante reecontro com o diretor brasileiro Edgard Miranda, com quem já havia trabalho na Globo e Record. "Tem sido muito prazeroso, por estar cercado de pessoas queridas. Como ator, já é a minha quinta telenovela aqui, e fiz outras duas como diretor de atores."

O artista se mudou para Portugal em 2017. Ele recorda que no Natal de 2015 conheceu o país, durante uma viagem, e se encantou com a esposa, Renata da Graça —que aplicou um projeto de doutorado para a Universidade Lusófona. Em março de 2016 foi aprovada e decidiram deixar o Brasil por um ano.

No entanto, o contrato que Vitor Hugo tinha com a Record, na época, foi encerrado. O artista criou redes sociais, um site profissional e começou a mostrar seu trabalho para as produtoras portuguesas. Então, em 2017 ele fez sua primeira novela internacional, intitulada A Herdeira.

O ator diz que no início, foi difícil a adaptação com o inverno e também algumas expressões portuguesas, especialmente quando precisava seguir os textos de personagens à risca. Porém, agora, apesar da saudade, não tem desejo de voltar ao Brasil.

"Todo imigrante sempre sente falta do perfume de sua terra, da vibração. Tenho muito amor pelo Brasil. [Mas] meu desejo de retorno foi ficando para depois". O artista vive em Portugal ao lado da esposa e dos três filhos, Sofia, Nicolau e Valentina. Ele conta que a filha primogênita ingressou na Universidade recentemente.

Para o futuro, ele planeja sua estreia nos teatros portugueses em uma peça dirigida por Sara Ribeiro. "Vamos fazer uma abordagem durante oito meses de trabalho de pesquisa, paralelo à novela, e em 2024 levaremos isso à cena em uma turnê em diversas cidades de Portugal". Além disso, o artista diz ter aberto portas para produzir séries no Brasil.

CONFIRA FOTO DO ATOR VITOR HUGO: