Ex-galã de Malhação, Daniel Dalcin hoje vende frango assado: "Está apertado"

Ex-galã de Malhação, Daniel Dalcin hoje trabalha vendendo frango assado; ator desabafou nas redes sociais

Protagonista de Malhação na temporada exibida em 2009, o ator Daniel Dalcin hoje tem um trabalho bem diferente da época. É que ele trabalha vendendo frango assado em um restaurante em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ele publicou uma série de vídeos em que desabafou sobre o tema. "É uma coisa extremamente digna e necessária no Brasil. A gente não pode só trabalhar com uma coisa só hoje em dia. Afinal de contas, está apertado para todo mundo", disse ele.

O ex-galã resolveu se pronunciar após o colega Daniel Erthal viralizar ao aparecer vendendo cervejas nas ruas de Copacabana. “É mérito e digno trabalhar com outras coisas. Há sete anos atrás, quando sai da Globo e meu pai estava em tratamento de câncer, fui trabalhar como vendedor da (loja de roupas) Osklen, em Niterói. É a coisa mais digna do muito. Se você continuar nessa, você vai ter trabalho como ator e no seu novo empreendimento. E para vocês atores: não parem no final da fila", completou ele.

Hoje com 38 anos, Daniel Dalcin foi vilão na temporada de Malhação na qual participou. Na trama, ele interpretou Alex Bacelar, antagonista de Bianca Bin e Micael Borges. Ele está fora das novelas desde Reis, exibida pela Record TV.

Ex-galã de Malhação, Daniel Erthal trabalha como ambulante: "Vendemos bem"

Galã de Malhação, o ator Daniel Erthal está trabalhando como vendedor ambulante. Em suas redes sociais, o galã tem compartilhado a sua rotina vendendo latinhas de cerveja pelas ruas de Copacabana.

Em uma série de publicações, o bonitão de 41 anos surge empurrando o carrinho. Ele aproveitou para trabalhar na Praia de Copacabana durante o réveillon, área em que o espaço fica recheado de turistas de todo o mundo.