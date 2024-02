Ex de Whindersson Nunes reage após declaração dele: ‘Respeito'

Maria Lina aparece na web para se pronunciar após ele citar o fim do namoro deles após a morte do filho: ‘Não tenho nada a esconder'

A influenciadora digital Maria Lina se pronunciou sobre a declaração de Whindersson Nunes a respeito do fim do namoro deles no passado. Eles se separaram pouco depois da morte do filho deles, João Miguel, que nasceu prematuro e morreu pouco depois. Nos últimos dias, ele falou sobre um possível motivo do término, mas ela rebateu e disse que respeita o ex-namorado.

Nos stories do Instagram na noite deste sábado, 3, Maria Lina falou sobre os rumores. "Eu não tenho nada a esconder, referente ao fim do meu relacionamento com o Whindersson. Nem sobre o começo do namoro, nem sobre a gravidez, nem sobre o término, nada. Não existe nada que eu tenha a esconder. Eu acredito que ele conhece muito bem a mulher com quem se envolveu. Porque ele se envolveu comigo por um motivo. Ele conhece a minha índole, minha criação. Eu também conheço muito bem ele, então o respeito por isso. Eu sei o coração que ele tem. Então, para mim, é tudo muito bem resolvido”, disse ela.

E completou: “E sobre eu não ter dado a resposta que as pessoas talvez esperassem, eu não vou incitar nunca qualquer tipo de mensagem negativa para ninguém, porque eu sei o quanto isso dói na pele”.

Por fim, ela falou sobre a vida após o término. "No decorrer da nossa vida, a gente magoa muitas pessoas. Algumas pessoas magoam a gente, mas ninguém merece pagar por isso uma vida inteira. As coisas já estão resolvidas. Eu espero realmente que este assunto fique para trás e que, sempre que ele vier à tona, seja de forma positiva para alguma coisa, para falar da história de uma forma bonita. Para eu lembrar do meu filho e de tudo que eu passei de uma forma bonita, porque foi o que eu sempre tentei fazer aqui. Eu tenho muito respeito por ele e sei que ele tem muito respeito por mim também. Eu dou muito valor do lugar que eu saí, do fundo do poço, eu recuperei minha alegria de viver, viver meus sonhos novamente. Cada um tem direito de procurar sua felicidade da forma que quiser. Eu estou aqui de boa, no meu canto, vivendo a minha vida, e é isso. Está tudo certo, resolvido. Problema todo mundo tem, mágoas todo mundo tem, a gente tem que aprender a lidar com elas”, finalizou.

Vale lembrar que Whindersson Nunes falou sobre o fim do namoro deles ao rebater um seguidor, que insinuou sobre ele ter se separado pouco depois da morte do filho. “Eu conto se ela deixar. Mas se eu contar, vai ficar mais bonito para mim do que para ela. Como vocês são o diabo, melhor você xingar a mim mesmo. Mas eu queria ver tua cara quando você soubesse”, disse ele.