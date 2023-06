Ex de Whindersson Nunes, Maria Lina assume namoro com filho de Luis Ricardo

Maria Lina revela como conheceu Luis Ricardo Junior, filho do apresentador Luis Ricardo, e revela romance desde março

A influenciadora digital Maria Lina, que é a ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, está apaixonada novamente! Ela assumiu que vive um romance com o jovem Luis Ricardo Junior, filho do apresentador Luis Ricardo. O relacionamento deles começou em março deste ano após se conhecerem por meio de amigos em comum.

"A gente só queria curtir e sair... Eu brinco que era para ser um 'pente e rala', mas, aí, a gente praticamente já começou a ficar sempre junto, não fazia nada separado e acabou entrando em um relacionamento antes de entrar de fato... Porque desde o início que a gente começou a ficar, ficamos muito intensamente", disse ela ao site Quem.

Por enquanto, os dois não compartilharam fotos juntos. Luis Ricardo Junior já apareceu em fotos no Instagram do pai. Confira abaixo:

Maria Lina fala sobre unfollow do ex-noivo Whindersson Nunes

Em março deste ano, a influenciadora digital Maria Lina decidiu se pronunciar sobre o unfollow que levou de seu ex-noivo, o humorista Whindersson Nunes. Os dois estão separados desde agosto de 2021 e tiveram um filho juntos, Miguel, que faleceu logo após o parto.

“Esperei a poeira abaixar um pouco para falar sobre. Todo mundo tem direito de ser feliz, de seguir sua vida, de recomeçar, quantas vezes for necessário, porque a vida é isso, feita de ciclos. Eu tenho direito de procurar minha felicidade, ele também tem direito. Eu não sou a favor de ataques a ninguém. Eu fui vítima disso por muito tempo, inclusive de um assunto que me dava muitos gatilhos”, começou a influenciadora.

“Obrigada por todo carinho, sou muito grata a vocês. A vida é feita de recomeços. Ele recomeçou de lá, ele está cercado por pessoas que eu amo, os irmãos dele sempre vou ter no meu coração, são pessoas que eu amo, os amigos dele também sempre me respeitaram muito e eu sempre os respeitei muito. E eu recomecei daqui. A Maria está trabalhando, viajando, focada nas empresas, está se cuidando, se amando, está muito feliz. Estou cercada de pessoas que eu amo. E é isso, está todo mundo feliz e tem direito de ser feliz”, finalizou Maria, que continua seguindo o ex nas redes sociais.