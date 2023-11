Ex de Naiara Azevedo se pronuncia após denúncia de violência doméstica

Rafael Cabral, ex-marido da cantora Naiara Azevedo, afirmou que vai "agir dentro da verdade e da justiça" após ser acusado de violência doméstica

Rafael Cabral, ex-marido da cantora Naiara Azevedo, se pronunciou pela primeira vez na tarde desta quinta-feira, 30, após ser denunciado pela artista por violência doméstica e o caso vir à tona. O empresário enviou uma mensagem para a apresentadora Sylvie Alves, do SBT Notícias Goiás, e afirmou que vai "agir dentro da verdade e da justiça".

"Silvye, neste momento não posso falar, peço desculpas, porém vou agir dentro da verdade e da justiça. Não sou esse tipo de pessoa que gosta de mídia, mas em razão ao respeito que tenho a ela vou conduzir na forma correta. Me desculpe, talvez não seria a resposta que esperava. Fui pego de surpreso com isso e quero ter cuidado para não prejudicar... Muito injusto isso comigo, mas nada que o tempo não diga a verdade", leu a apresentadora no vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

"A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) aqui de Goiânia segue apurando o caso que envolve Naiara Azevedo e o ex-marido, Rafael Cabral. Todo tipo de violência contra a mulher deve ser denunciada!!! Minha solidariedade à Naiara e a todas as mulheres vítimas", escreveu Sylvie na legenda.

Confira:

Entenda o caso

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa na madrugada desta quinta-feira, 30, após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes. A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história. "A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica."

Naiara Azevedo revelou que ficou preocupada com seu futuro ao descobrir que seu ex-marido fez um seguro de vida em seu nome. Ela temia por sua integridade e decidiu procurar a delegacia e contar toda a história. Além de revelar que perdeu quase todos os bens, que estão registrados no nome do ex-marido, Rafael Alves Cabral, e seu irmão, Fernando Alves Cabral, a artista ainda disse que os dois teriam feito um seguro para receber uma bolada caso ela morresse.

As informações são do colunista Leo Dias, que afirmou que a artista solicitou uma medida protetiva de caráter emergencial contra os dois. Ela está assustada e não descarta a possibilidade de que eles estejam tramando contra sua vida. Ainda segundo o colunista, a artista sertaneja afirma ter vídeos provando as agressões físicas do ex-esposo, com quem ficou por dez anos até se separar em 2021.