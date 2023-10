Ex de Maiara faz post romantico e chama atenção em meio de rumores de crise

A cantora Maiara estaria supostamente passando por uma crise em seu relacionamento com Matheus Gabriel

Na noite desta sexta-feira, 13, o cantor sertanejo Fernando Zor, dupla com Sorocaba, chamou a atenção de seus seguidores. Isso porque em suas redes sociais, ele compartilhou um post romântico antes de um show em Taguaí, no interior de São Paulo.

No clique, o artista surgiu com rosas na mão e um pingente de coração escrito "Eu te amo". Na legenda da publicação, ele ainda declarou: "Hoje na festa do peão de Taguaí vai rolar de tudo, de rosas a maçãs do amor". Ele ainda fez questão de citar uma receita de maçã do amor, que rende 12 porções.

Os internautas rapidamente ligaram a nova foto do cantor com sua ex-namorada, a cantora Maiara, dupla com Maraísa. Recentemente, a sertaneja foi vista sem sua aliança de compromisso com o atual namorado, Matheus Gabriel. Alguns fãs apontaram que o casal estaria passando por uma crise em seu relacionamento.

Nos comentários da foto de Fernando, alguns seguidores destacaram a suposta indireta. "Ver ela sem aquele anel foi um alívio. Aquele cara se acha!!", escreveu fã. "Tem gente que tirou aliança de compromisso, é hoje", disse outro. "Ele faz isso pra perturbar o juízo da Maraísa. Deveria ser cancelado por uns tempos pra deixar ela em paz", opinou um internauta.

Vale lembrar que Maiara e Fernando viveram um relacionamento cheio de idas e vindas ao longo de quatro anos. O ex-casal chegou a romper o namoro 12 vezes, sendo que também foram noivos duas vezes. O mais recente aconteceu no início de 2023, poucos meses antes da cantora assumir seu relacionamento com Matheus Gabriel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Zor (@fernando)

Maiara surpreendeu ao sugerir crise no relacionamento

No último dia 12, os novos cliques de Maiara intrigaram seus seguidores. Em meio de uma onda de términos entre os famosos, a sertaneja surgiu sem sua aliança de compromisso nos bastidores de um show em Juiz de Fora, Minas Gerais.

De look todo preto e mãos em destaque, a cantora não escondeu a ausência da joia na publicação. E seus seguidores rapidamente levantaram rumores de uma separação entre ela e seu atual namorado, Matheus Gabriel.

Nos comentários da foto, os fãs questionaram o ocorrido. “Cadê a aliança? Eles terminaram?”, disse um seguidor. “Não tá usando a aliança mesmo”, declarou outro. “Fez questão de mostrar a mão sem aliança”, escreveu mais um.