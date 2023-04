Ex de Kim Kardashian, Pete Davidson, revela como descobriu morte do pai no 11 de setembro

Comediante Pete Davidson conta em entrevista que até hoje sofre de estresse pós-traumático por perda do pai

O comediante e ex-namorado da empresária e socialite Kim Kardashian(42), Pete Davidson (29), revelou durante uma entrevista como teria descoberto que seu pai morreu durante os atentados terroristas do 11 de setembro. Enquanto participava do podcast Real Ones, de Jon Bernthal, ator conhecido por The Walking Dead e Justiceiro, o humorista explicou que seu pai, Scott Davidson, foi um dos bombeiros que acabaram soterrados no World Trade Center.

Scott foi visto pela última vez subindo as escadas de um dos prédios das Torres Gêmeas, antes de serem atingidos pelos aviões que os derrubaram durante os ataques feitos pelo grupo terroristas Al-Qaeda, liderados por Osama bin Laden.

“Meu pai me disse que iria me buscar no 11 de setembro. Mas fui apanhado pela minha mãe. Ela não me contou o que estava acontecendo por uns três dias. Ela ficava me dizendo que meu pai estava no trabalho, eu não fazia ideia”, contou o comediante durante a entrevista. Pete tinha 7 anos de idade quando tudo aconteceu.

O ator ainda revelou que sua mãe o tentou impedir de descobrir sobre a morte do pai, afastando ele das notícias. “Minha mãe disse: 'Você está de castigo, não pode assistir TV'. Eu fiquei tipo, 'O quê? Eu não fiz nada'. E então uma noite eu liguei a TV e vi meu pai na TV. Estavam dizendo 'Esses são todos os bombeiros que estão mortos”, revelou.

Pete disse que foram momentos muito difíceis para a família, especialmente porque durante semanas, não tinham certeza se o pai estava realmente morto, visto que haviam equipes de resgate procurando sobreviventes nos escombros. “Havia apenas algum tipo de esperança e era apenas altos e baixos e ninguém sabia a maneira certa de lidar com isso. É por isso que, à medida que envelheço, fico tipo, 'Cara, minha mãe foi incrível’”, afirmou, elogiando a mãe, que tinha 30 anos quando perdeu o marido.

A morte de Scott fez com que Pete desenvolvesse transtorno de estresse pós-traumático e precisou de terapia, revelando que até hoje acha difícil confiar nas pessoas. “Papai diz que vai buscá-lo, mas não vai, então, pelo resto da vida, não acredito em ninguém. Estou tentando aprender a acreditar nas pessoas e Hollywood não é o melhor lugar para aprender essa habilidade. Passei de uma vida traumática para a vida traumática do ensino médio, porque Hollywood é como o ensino médio”, desabafou o comediante.