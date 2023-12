Ex-colega da Record alfineta separação de Ana Hickmann: "Quebra na família"

Ex-colega da Record alfineta separação de Ana Hickmann; ela deixou mensagem corajosa nas redes sociais e gerou polêmica

A apresentadora e jornalista Carla Cecato, que foi colega de Ana Hickmann na Record TV, se pronunciou nesta semana sobre a decisão da loira de terminar seu casamento com o então marido, o empresário Alexandre Corrêa.

Em um texto publicado em seu perfil, ela refletiu sobre as mudanças que viveu ao passar pela mesma experiência no passado. “Eu me divorciei tem um ano e meio, mais ou menos. É uma das dores mais lancinantes que existem, é uma quebra na família. Você descobre coisas que você nunca imaginava. Muito decepcionantes”, afirmou ela.

A jornalista ainda lamentou o drama vivido pela apresentadora que comanda há anos o Hoje em Dia, um dos programas mais relevantes da emissora. “Eu tenho acompanhado o caso de Ana Hickmann, que é uma amiga, uma pessoa incrível e a dor que ela está sentindo”.

Cecato ainda refletiu sobre as condições. “Eu vejo muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos, nos quais elas trabalham, ganham a maior parte do dinheiro da casa e, além de tudo, cuidam da criança, cuidam da comida, cuidam do médico elas fazem quase tudo e o relacionamento fica impossível, fica desequilibrado, porque a mulher não dá conta”.

Ela seguiu opinando. “Muito triste, porque eu vejo homens que não estão assumindo a posição de homem, de honrar a mulher […] A Ana chegou a falar que ficava doente, era obrigada a trabalhar. Eu sei vem como é isso. A gente tá vivendo relações tóxicas e os homens estão se acomodando com mulheres poderosas, com mulheres fortes” finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Cecato (@carlacecato)

Ana Hickmann nega boatos

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo pronunciamento nesta quarta-feira, 29, após o Hoje Em Dia. Em seu camarim, ela gravou um vídeo falando sobre a notícias que saíram sobre seu divórcio não acontecer com base na Lei Maria da Penha.

Diante das alegações, a loira esclareceu que não ficará comentando sobre o assunto e que acredita na justiça. A artista prometeu que no momento que puder falará, mas que por enquanto aguardará pelo processo, que está em segredo de justiça. Ana Hickmann então declarou que o que estão dizendo é fake news.

"Bom, primeira coisa: eu, Ana, não possa dar detalhes de tudo que tá acontecendo, porque corre em segredo de justiça e eu vou continuar respeitando essa determinação até porque eu acredito na justiça, acredito no Ministério Público e que a lei está do lado de quem tá certo", começou dizendo sobre as notícias.