Reviravolta? Ana Hickmann sofre primeira derrota na Justiça para o ex-marido

Ana Hickmann sofre primeira derrota em processo de separação; ela pedia que o divórcio acontecesse com base na Lei Maria da Penha, o que foi negado

A apresentadora Ana Hickmann sofreu a primeira derrota na Justiça nesta quarta-feira, 29. É que o pedido para que o divórcio fosse realizado com base na Lei Maria da Penha foi negado pelo juiz responsável pelo caso.

Segundo o 'Notícias da TV', o juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itu negou o pedido e encaminhou os autos para a Vara da Família e Sucessões de Itu.

A própria apresentadora contou que pediu o divórcio com base na lei neste domingo, quando deu uma entrevista reveladora ao Domingo Espetacular, programa da Record TV. Na ocasião, ela alegou que o fim do casamento com Alexandre Correa poderia acontecer mais rapidamente.

"É muito mais rápido. O pedido de separação de corpos, o divórcio, muito mais rápido. Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode existir. E a gente tem que saber isso, isso vale para todas. O Ministério Público não esta ali para mim, serve para todas as mulheres. Para todas que passaram por isso. A gente só precisa saber usar e ter a coragem. Eu não sou mulher de malandro. Eu estou aqui machucada e fui machucada por muito tempo", disse ela.

Como funciona o divórcio com a ajuda da Lei Maria da Penha?

Após mudanças na lei em 2019 e 2021, mulheres podem pedir o divórcio como parte das mesmas ações que movem nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar. Assim, o processo fica mais ágil e um mesmo juiz pode decretar o fim do casamento.

Na época da aprovação da mudança, a então senadora Simone Tebet explicou as vantagens da nova medida. "Imagine a rapidez com que essa mulher vai não só ter medida protetiva, não só poder anular ou se separar do marido, mas resolver ali, de imediato, sem precisar recorrer a uma outra instância, a uma outra comarca, a um outro defensor público, a um outro juiz, tendo que expor novamente toda a sua dor, que eu repito não é só física é dor da alma, ter que passar por aquele processo novamente para resolver, às vezes, uma pensão alimentícia para o seu filho, ou também ter lá o término desse processo judicial de visitação do filho, de guarda, até de reconhecimento de paternidade", afirmou ela.

Assim, o processo de separação entre Ana Hickmann e AlexandreCorrea deve acontecer em poucas semanas. A apresentadora também revelou que ele será investigado pelas ações de sua empresa, já que há a suspeita de desvios.