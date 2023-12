Ex-BBB se pronuncia após revelação de Cauã Reymond: 'Assustada'

Cauã Reymond passou por uma situação após uma festa dentro do seu condomínio; Bárbara Heck também viu seu nome envolvido na suposta treta

Bárbara Heck (31) se pronunciou após uma revelação de Cauã Reymond. O ator se manifestou sobre a suposta treta envolvendo uma ex-BBB polêmica. O intérprete de Caio em Terra e Paixão quebrou o silêncio sobre a situação após uma festa dentro do seu condomínio. A loira conversou com a Contigo! após a declaração do galã da Globo. "Assustada", disse ela.

"Realmente ele [Cauã] falou tudo certinho! Até na época eu fiquei um pouco assustada, porque no outro dia, às 08h da manhã, alguém já sabia disso. Eu fiquei até com medo do que as pessoas pensassem que eu tivesse vazado isso ou falado alguma coisa mal dele. E tive todo um cuidado quando me entrevistaram sobre isso na época. Eu falei: 'Não, foi isso e aquilo'. Ele confirmar realmente a história exatamente do jeito que falei...", afirmou a ex-BBB.

A modelo demonstrou tranquilidade após a fala de Cauã. "Alguns programas de televisão me procuraram para falar sobre isso e eu não quis para não dar esse volume em um acontecimento tão pequeno, que foi facilmente resolvido. Então na época falaram que eu era barraqueira, tinha ido lá de propósito e fico feliz que ela tenha entendido que eu era realmente só uma convidada e estava todo mundo ali prezando pela harmonia do condomínio".

Em uma entrevista para o jornalista Matheus Baldi, o artista esclareceu a situação: "Olha, não foi ela [Bárbara] que fez. Ela era uma convidada e ela foi super educada! A festa, eu não tenho problema com música alta, mas quando passa das 22h e a sua filha quer dormir e tem que ir pra escola no dia seguinte. A festa era de frente para o quarto da Sofia, eu fui com educação e um pouquinho antes das 22h avisei: 'Pessoal, daqui a pouco vai dar 22h e minha filha precisa dormir'".

"[Responderam]: 'Aham, a gente vai abaixar o som'. Aí eu voltei 22h, abriram a porta e vieram algumas pessoas e todo mundo falou assim: 'Caramba!'. Não imaginavam que era eu, né? E aí eu falei, aí sim eu tinha chamado a polícia pra conversar, teve um diálogo e eles baixaram a música. Desde então, nunca mais tivemos esse problema. E é importante dizer que eu faço festa, eu às vezes contrato uma banda, samba na minha casa. Mas se um vizinho chega pra mim e fala: 'Olha, está muito alto', eu baixo. 'Continua muito alto', eu baixo. Até todo mundo ficar confortável e não precisa ser depois das 22h. É de tarde, até porque eu vou dormir cedo. Minha festa acaba cedo", completou Cauã Reymond.