Ex-BBB Rodrigo Mussi mostra cicatriz na testa e afirma: "Marca do milagre"

O ex-BBB Rodrigo Mussi falou sobre a marca que ficou na testa após sofrer o acidente de carro

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 19h12

Rodrigo Mussi(36) mostrou com mais detalhes uma cicatriz que tem na testa, próxima a sua sobrancelha.

No Stories do Instagram, o ex-participante do BBB 22 gravou um vídeo falando da marca, resultado do acidente que sofreu em março deste ano.

Após alguns questionamentos, o gerente comercial mencionou a cicatriz como um milagre. "Para quem perguntou da marca, vai ficar essa marca aí", avisou ele no começo da gravação.

E acrescentou: "Só para complementar essa é marca do milagre, a marca do meu segundo aniversário, será meu segundo aniversário", afirmou Rodrigo.

Reprodução/Instagram

Desmentindo rumores

Após surgir rumores de que Rodrigo poderia participar da próxima edição do reality A Fazenda, da Record TV, o empresário Jr César se pronunciou nas redes sociais e desmentiu as informações, garantindo que o foco do ex-BBB é sua recuperação.

"Rodrigo Mussi não tem nenhuma pretensão e não tem nenhuma conversa com reality show. O foco do Rodrigo é seguir na recuperação dele, que está indo muito bem graças a Deus", disse ele no Stories do Instagram.

"Não tem nenhuma conversa com reality! O foco é a recuperação e execução do planejamento de carreira do Rodrigo", escreveu o empresário.