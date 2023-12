Ex-BBB Larissa Santos assume novo namorado e surge em clima de romance

Tá namorando! Ex-BBB Larissa Santos surge em clima de romance com seu namorado ao fazer declaração de amor nas redes sociais

A ex-BBB Larissa Santos está apaixonada! Neste domingo, 3, ela assumiu que está namorando com Guilherme Rocha. A confirmação foi feita pela morena ao fazer um post com momentos românticos do casal e se declarar para ele.

Nas imagens, eles apareceram trocando carinhos e beijos em vários momentos do relacionamento. Na legenda, ela falou sobre a alegria de tê-lo ao seu lado.

"2023 foi o ano da minha vida. Deus é tão perfeito que me mandou você pra encerrar da melhor maneira possível. Obrigada por tudo até aqui meu amor!", disse ela.

Larissa não assumia um relacionamento desde que rompeu o relacionamento com Fred Bruno. Eles começaram um affair na casa do Big Brother Brasil 23 e o romance acabou pouco tempo depois do fim da atração.

Em Noronha, Larissa Santos exibe curvas impecáveis durante passeio de barco

Antes de partir para as Maldivas, a ex-BBB Larissa Santos embarcou em outra viagem deliciosa. Em outubro, a personal trainer chamou atenção ao postar algumas fotos curtindo o dia em Fernando de Noronha. Ela aproveitou o tempo ensolarado para curtir um passeio de barco ao lado de seus amigos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a personal trainer e influenciadora digital exibiu suas curvas perfeitas ao fazer várias poses usando um biquíni fio-dental azul com algumas flores laranjas estampadas. "Mais um dia no paraíso", celebrou a morena na legenda da publicação.

Os fãs ficaram impressionados com a beleza e boa forma de Larissa, e encheram a publicação de elogios. "Que mulher deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Pegou toda beleza", comentou uma fã. "Passou várias vezes na fila da beleza", falou mais uma admiradora.