Laís Caldas opina sobre harmonização facial de Stênio Garcia após ator surgir irreconhecível

Dermatologista comentou visual do artista, que passou por transformação no rosto, rejuvenescido com procedimentos estéticos

Laís Caldas abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de seu Instagram e respondeu as curiosidades dos seguidores. Por lá, a dermatologista foi questionada sobre a harmonização do atorStênio Garcia, que se submeteu a tratamentos estéticos e surgiu com rosto bem diferente. Sincera, a médica contou o que achou do resultado do procedimento.

"Vocês gostam de polêmica, né? Vou ser bem sincera, achei over, sabe? Bem exagerado. Mas se ele está feliz, está tudo bem. Ele é que tem que estar feliz com os resultados", disse a ex-BBB.

Laís falou também sobre os riscos da intervenção. "E assim, fora os ricos, né? Foram muitos mls de ácido hialurônico de uma vez só, então risco de infecção, de necrose, de isquemia, tudo aumenta... Mas é isso, se está feliz é o que importa, e saúde também", afirmou.

Ator Stênio Garcia se submeteu a tratamentos estéticos (Foto: Reprodução Instagram)

Laís Caldas faz lipo LAD

Laís Caldas também passou por uma mudança no visual. A influenciadora realizou o procedimento queridinho das famosas: a lipo LAD, procedimento faz a definição dos músculos da barriga. A empresária optou por fazer a retirada da gordura localizada no braço, nas coxas e nas costas. Ela ainda realizou o enxerto – aplicação – nos glúteos, modelando o formato do bumbum.