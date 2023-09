Gabi Martins impressiona ao mostrar resultado de drenagem: 'Barriga sequinha'

Focada em cuidar de si, Gabi Martins fez drenagem e mostrou resultado após a massagem na rede social

Gabi Martins não abre mão dos cuidados com o corpo e realizou drenagem após voltar de viagem. A ex-BBB desembarcou em Maceió nesta quarta-feira (27) e do aeroporto seguiu direto para uma clínica de estética. "Tem que ficar magrinha", disse a cantora, que investe na alimentação saudável e em exercícios diários para cuidar do físico.

"Gente, olha esse depois da drenagem. Amiga, que barriga sequinha. Chegou bem inchadinha. Olha a diferença", comentou a esteticista Karol Dantas. A profissional filmou Gabi e falou que ela já estava bem magra, e a artista rebateu: "Não, eu vim de viagem. Está doida?".

Gabi Martins mostrou barriga após drenagem e chocou com resultado (Foto: Reprodução Instagram)

Após a realização da massagem, Gabi demonstrou satisfação com o resultado do tratamento. "Drenagem perfeita", elogiou. A mineira está no Nordeste para participar de mais uma edição do "Casa da Barra", evento promovido pelo humorista Carlinhos Maia.

Gabi Martins abre o jogo sobre procedimentos estéticos

Em entrevista, Gabi Martins já desabafou sobre as críticas que recebeu ao ter realizado diversos procedimentos estéticos que modificaram sua fisionomia. Segundo a loira, ela reverteu algumas das intervenções depois da opinião das pessoas.

"Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização [facial], queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco", declarou em entrevista à Daniela Albuquerque, no "Sensacional", da RedeTV!.

"Eu senti que poderia ter feito menos. As pessoas começaram a falar e eu, vendo aquilo, pensei: 'Não devia ter feito isso, não'. Tudo o que fiz foi porque eu realmente queria", acrescentou.

Gabi contou que os comentários negativos foram fundamentais para o processo de reversão das intervenções. "Coloquei para retirar. Depois foi saindo [naturalmente], mas faz um tempo que eu não faço. Esses [procedimentos] eu me arrependi", completou.