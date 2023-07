Ex-BBB Emilly Araújo é flagrada em clima quente com ex de Marina Ruy Barbosa

Campeã do BBB17, Emilly Araújo protagoniza pegação com ex de Marina Ruy Barbosa, Mariana Rios e Rebeca Abravanel

Parece que o coração da ex-BBB Emilly Araújo tem um novo dono! A campeã da edição de 2017 do reality da Globo foi flagrada no maior clima de romance com o ex-deputado federal Guilherme Mussi na última sexta-feira, 08. Os dois protagonizaram uma pegação intensa durante o show do cantor Eduardo Costa, em um festival no interior de São Paulo.

Nos flagras, Emilly e Guilherme não parecem se importar com a presença dos fotógrafos no evento e aparecem agarradinhos. Durante a pegação, o clima esquentou e o político ficou pendurado no pescoço da morena, que aproveitou muito e até limpou a boca do affair após sujá-la com seu batom vermelho.

Emilly Araújo é flagrada em clima quente com ex de Marina Ruy Barbosa - Fotos: Araujo/AgNews

Emilly Araújo é flagrada em clima quente com Guilherme Mussi - Fotos: Araujo/AgNews

Emilly Araújo é flagrada em clima quente com Guilherme Mussi - Fotos: Araujo/AgNews

Emilly Araújo é flagrada em clima quente com Guilherme Mussi - Fotos: Araujo/AgNews

Além de ser cobiçado pela influenciadora digital, o político coleciona ex-namoradas famosas! Entre 2015 e 2016, Guilherme foi casado com uma das herdeiras de Silvio Santos, a apresentadora Rebeca Abravanel. Em 2021, ele viveu um namoro discreto com a atriz Marina Ruy Barbosa, mas a relação chegou ao fim no final de 2022.

Em maio deste ano, o ex-deputado federal levantou suspeitas de um novo romance, após protagonizar uma pegação com Mariana Rios durante um show sertanejo em São Paulo, mas parece que o affair chegou ao fim em sua recente aparição com ex-sister.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emilly Araújo (@emillyaraujoc)

Emilly Araújo mostra demais ao fazer pose fatal:

Antes de engatar o romance com Guilherme Mussi, a apresentadora Emilly Araújo estava curtindo a solteirice! Em março deste ano, a beldade apostou em um conjunto milimétrico para curtir o show da cantora Mari Fernandez em São Paulo, mas a ex-sister acabou mostrando demais ao fazer uma pose fatal com a peça ousada. Confira os registros!