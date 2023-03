Ex-BBB Emilly Araújo mostra demais ao fazer pose fatal: "Gata demais!"

A ex-BBB e influenciadora Emilly Araújo faz pose fatal nas pernas e conjunto curtíssimo fica no limite

A apresentadora Emilly Araújo (26) apostou em um conjunto milimétrico para curtir o show da cantora Mari Fernandez na noite desta quarta-feira (22), em São Paulo.

Na ocasião, a vencedora do BBB 17 apareceu com os pernões à mostra, enquanto degustava um delicioso jantar.

O modelito escolhido pela famosa, composto por um cropped recortado e saia bem curtinha, deixou em destaque as pernas torneadas. Sentada no restaurante, a peça mal cobria o início das coxas da influenciadora.

"Pronta para exaltar a maior do Brasil Mari Fernandez obviamente vestindo Eduardo Amarante", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs babaram na beleza da artista: "Que monumento", comentou um. Já outro elogiou: "Musa!". Um outro classificou: "Simplesmente perfeita".

Vale lembrar que recentemente Emilly Araújo voltou a colecionar elogios na web ao publicar alguns cliques a bordo de um biquíni diferentão.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE EMILLY ARAÚJO:

Campeã do BBB 17 sofreu com relacionamento tóxico durante reality; relembre

Na 17ª edição do Big Brother Brasil, Emilly Araújo, se envolveu em um relacionamento abusivo com o médico, Marcos Harter. O ex-BBB chegou a ser indiciado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha, enquanto ainda estava no confinamento.

Depois de alguns momentos tensos dentro do reality, a jovem disse: "Olha aqui, tu me beliscou de novo, Marcos. Tu apertou meu pulso, tá doendo". Ela relatou a situação no confessionário e as lesões foram analisadas. Logo depois, o médico foi expulso do programa.