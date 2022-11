Ex-BBB Arthur Picoli lamenta perda do avô nas redes sociais: “Vai fazer falta!”

Ex-BBB Arthur Picoli lamenta perda do avô, agradece orações dos fãs e publica homenagem através das redes sociais

CARAS digital Publicado em 04/11/2022, às 16h47

Hoje o dia amanheceu de forma triste para o influenciador e ex-BBB Arthur Picoli (28). O galã usou as redes sociais para lamentar a perda do avô, Bairo, e para se despedir com um texto em sua homenagem. Arthur já havia relatado a situação do avô pelo Twitter e pediu aos fãs que orassem por ele: “Fortaleçam as orações ainda mais nesse momento, por favor.”

No Twitter, ele agradeceu aos seguidores e anunciou: “Obrigado pelas orações, meu vô Bairo não conseguiu vencer essa.” No Instagram, publicou uma foto ao lado do avô e escreveu: “É com o coração dilacerado que hoje perco um pedaço de mim. Pedaço esse que jamais será tomado por outra pessoa. Obrigado por tudo e por tanto, me desculpe pelas vezes que deixei faltar minha presença", desabafou. “Agora você tá junto da sua velhinha, provavelmente já discutiram umas vezes... Mas tomem conta da gente aí de cima, mande forças pra gente como sempre fez em Terra, porque te garanto que tua ausência tá machucando bastante já. O seu 'Deus abençoe' sempre que tomava bença vai fazer falta. Te amo, até breve", completou o ex-BBB.

Obrigado pelas orações, meu vô Bairo não conseguiu vencer essa. 💔 — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) November 4, 2022

Ex-BBB Arthur Picoli posa ao lado de Galvão Bueno

Arthur já está no clima da Copa do Mundo e não escondeu que está esperançoso para que o Brasil consiga o título de Hexa. Ele aproveitou o momento para tietar e posar ao lado do narrador Galvão Bueno (72) em uma publicação no Instagram: “Aquela estreia com pé direito. Sonhar, correr atrás e realizar. Galvão é um ser humano fantástico”, escreveu Arthur.

Galvão não deixou de responder através dos comentários da publicação: “Valeu, cara!! Você é muito gente boa!! Foi um prazer te conhecer!! Obrigado pelo carinho. Sucesso sempre!! E rumo ao Hexa!!”, escreveu o narrador.