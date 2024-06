Ex-BBB Aline Gotschalg faz desabafo após internação: "Hoje senti dor"

A ex-BBB Aline Gotschalg contou para os seguidores das redes sociais que foi internada nesta quarta-feira, 12, no Dia dos Namorados

Aline Gotschalg usou as redes sociais para contar aos seguidores que foi internada nesta última quarta-feira, 12, no Dia dos Namorados.

Nos Stories do Instagram, a ex-participante do BBB 15 postou uma foto em que aparece no hospital, usando uma máscara, e contou que estava sentindo muito devido a uma pedra no rim.

"Vocês não sabem o que eu ganhei hoje... uma pedra no rim direito. Hoje eu senti foi dor, viu?", contou ela. Em seguida, Aline mostrou um bilhetinho que recebeu de uma fã. "Mas também ganhei amor. Sou muito grata por ter muitas seguidoras maravilhosas", completou ela.

Em março deste ano, Aline precisou ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratar os sintomas da dengue. Na ocasião, ele foi diagnosticada com a doença e os médicos decidiram deixá-la em observação por causa da queda nos índices de seus exames.

"Minhas plaquetas baixaram muito e tive que ser internada na UTI. Sigo na esperança de ter uma melhora nos próximos dias. Estou muito chateada. Essa era uma semana cheia de trabalhos incríveis que esperei meses. Ainda sem acreditar que um mosquito é capaz de fazer tamanho estrago. E não, eu nunca tinha tido dengue. Enfim, preciso aceitar o que eu não posso mudar, né? Triste demais de perder trabalhos com marcas tão incríveis e que estava ansiosa para compartilhar com vocês", desabafou.

Aline no hospital - Reprodução/Instagram

Aline Gotschalg detalha momento em que se apaixonou por Fernando

Aline Gotschalg publicou um texto para detalhar o momento em que ela e Fernando Medeiros se apaixonaram no BBB 15. Ela compartilhou também a imagem do primeiro abraço dos dois. "Há exatamente 8 anos atrás (sic) eu conhecia o amor da minha vida e há exatos 2920 dias eu senti a sinergia mais louca da minha vida."

"Precisou só de um olhar pra existir um magnetismo inexplicável. Como você pode estar com uma pessoa há poucas horas e agir como se a conhecesse há anos? Como é possível um primeiro abraço em alguém cujo nome você desconhecia até umas horas atrás ser tão gostoso, tão confortável e te dar tanta vontade de não sair dali nunca mais? Não tem explicação", disse ela em um trecho. Confira!