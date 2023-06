Ex-babá da filha de Simaria desabafa e expõe tudo: ‘Fui muito destratada’

Ex-funcionária da cantora Simaria revela tratamento humilhante que sofreu enquanto trabalhava para artista

Durante uma entrevista para o colunista Leo Dias, a ex-babá da filha da cantora Simaria revelou tudo que passou durante seu tempo trabalhando para a famosa, cuidando da pequena Giovanna. Depois que o ex-marido da artista, Vicente Escrig, contar que suas funcionárias não eram bem tratadas, a mulher aproveitou para falar que sofreu com Simaria e que “nunca foi tão humilhada quanto foi por ela”.

Bem sincerona, a ex-funcionária da cantora revelou que percebeu algo diferente em Simaria desde a entrevista para o emprego. Ela notou que a famosa não era “lá essas coisas” e dizia que não trabalhava com fãs, mesmo que a ex-babá não conhecesse suas músicas. Segundo a visão da mulher, a artista “queria tudo aos seus pés”.

“Simaria gostava de mim, mas de repente a mulher mudou, queria todo mundo submisso a ela. Tratava a gente mal. Eu que tinha que fazer a comida para mim, mais a da menina [Giovanna]. Quando ela [Simaria] chegava, eu tinha que fazer para ela também”, revelou.

Então, foi aí que Simaria começou a criticar os dotes culinários da funcionária, dizendo que tudo que ela fazia “era horrível”. De acordo com a mulher, ela não era a única que passava por tratamentos humilhantes. Além disso, ela revelou que ficava a maior parte de seu tempo sozinha com Giovanna no apartamento da cantora.

Mas, quando decidiu se demitir, lidou com uma onda de mentiras vindas de Simaria. “Eu fui muito destratada por ela e quando eu saí foi pior. Ela me difamou para todo mundo que pedia referência minha, que eu dava o contato dela. Consegui fazer entrevista com uma cantora de uma banda famosa que disse que só me aceitou porque Simaria disse: ‘Ela tem todos os defeitos, mas ela tem uma qualidade: ela ama a minha filha’”, revelou.

A babá ainda contou que não conseguiu seus diretos trabalhistas ao pedir as contas como cuidadora da filha da cantora. “Saí só sem meus direitos, porque os papéis ficaram lá no apartamento em cima da mesa. Eu esqueci e voltei na mesma hora, e disseram que eu havia pego”, explicou.

Marido de Simaria reaparece, diz que ela mentiu e faz grave acusação: "Não se separou"

Ex-marido da cantora Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez após as acusações realizadas pela sertaneja. Mais de um ano após a separação, ele resolveu contar a sua versão sobre a história.

Ele contou que está "quebrado" após o valor da pensão para os filhos ser estipulado pela Justiça. "Por causa disso, minha capacidade financeira se extinguiu praticamente. Eu tinha um patrimônio decente. Precisei fechar minha empresa de marketing digital. Colocaram uma pensão fora da minha capacidade. A pensão era de 17 salários mínimos desde o início de 2022.... Esse processo me quebrou em relação ao dinheiro e também mentalmente", declarou ele em entrevista ao jornalista Leo Dias que será exibida ao Fofocalizando nesta quinta-feira (1).

O empresário também diz que foi ele quem criou os filhos, já que ela trabalhava muito. "Sabe como é a vida de uma artista, né. Viagem constante, compromissos publicitários. A pessoa que ficou mais presente que era referência diária dos meus filhos era eu. Simaria criou na capacidade dela...”.

Em outro trecho, Vicente Escrig acusa Simaria de mentir. "99% das coisas que ela falou eram mentira. Ela disse que se separou de uma vez. Ela não se separou, fui eu que me separei da primeira vez porque tinha uma série de condições que não respeitavam nosso acordo inicial. Eu estava comprometido com o relacionamento. Deixei tudo (na Espanha), família, amigos e coloquei em risco meu trabalho em uma empresa francesa. Tudo para formar uma família. Eu não vim brincar no Brasil", disse ela.

Ele também rebateu as acusações de que teria rendido prejuízos financeiros para a ex-esposa. "Ela fala que é investimento em criptomoeda, por exemplo, um deles. E investimentos em criptomoeda se você quiser fazer parte você tem que fazer o reconhecimento facial com vídeo certo e ela fez em todas as plataformas onde ela participava. Agora tem essa de falar que ela não sabia de nada. Eu assessorei e você aceitou", se defendeu. Simaria Mendes e Vicente Escrig anunciaram a separação em 2022. Formado em História pela Universidade de Valência, ele conheceu a cantora após um bate-papo na rede social Orkut. Na época, a artista estava iniciando como vocalista da banda Forró do Miúdo.