Estrela da Disney, Gabriella Di Grecco revela desafios e planos futuros de sua carreira

Nataly Paschoal Publicado em 27/07/2022, às 08h41

Atriz, cantora, apresentadora, dançarina, Gabriella Di Grecco (33) é uma estrela da Disney completa e que ainda tem em seu currículo até formação em Ciências Ambientais. Cheia de talentos, a artista contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como está sua carreira.

Co-protagonista da série Bia, que faz sucesso em mais de 40 países pela América Latina e Europa, Gabriella Di Grecco vive a antagonista no especial do Disney +!, Bia: Um mundo do avesso. Além disso, ela ainda apresentou o Disney Planet News, um programa de novidades da Disney Channel exibido no Brasil e na América Latina.

O convite para integrar o time da Disney surgiu após saber de um teste pelo seu empresário. "Meu caminho foi como o de todo mundo. Fui fazendo os testes e indo para as próximas etapas, até ser aprovada. Esse foi o meu primeiro trabalho na Disney. Depois foram surgindo outras oportunidades, como ser a apresentadora do Disney Planet News. Depois, fiz a audição para O Coro, que estreia ainda esse ano. E, mais recentemente, a colaboração que fiz com a companhia, lançando a canção A Volta, que está disponível no YouTube", contou sobre sua trajetória na empresa.

Apesar de ter várias habilidades artísticas, Gabriella revelou que também tem suas dificuldades. "Na verdade, meu maior desafio é a dança. Tenho formação em ballet clássico, mas estou num momento da minha vida que estou enxergando a dança com os mesmos olhos que a atuação, por exemplo. Atuar e cantar já são atividades que ensinam muito sobre mim e sobre o mundo em níveis muito profundos e me salva todos os dias. Não me vejo deixando de exercer essas funções", declarou.

Gabriella Di Grecco fala sobre formação fora do meio artístico

Dançar, atuar, cantar, apresentar são apenas algumas das habilidades de Gabriella Di Grecco que tem formação em Ciências Ambientais.

"Eu me formei tecnóloga em ciências ambientais há uns anos. A natureza e o planeta sempre foram temas do meu interesse, então resolvi olhar de perto, estudando o bioma do Pantanal, que recentemente ganhou bastante notoriedade por causa da novela. Isso particularmente me deixa muito feliz", comentou.

"O Brasil é um país continental e está cheio de biomas preciosos que não existem em nenhum outro lugar do mundo. É realmente um patrimônio e deveríamos cuidar dele. Passei anos me dedicando ao Pantanal. Hoje em dia, na função de artista, o que busco fazer é informar as pessoas sobre a importância e a manutenção adequada deste bioma", explicou como usa seu conhecimento em seu trabalho atual.

Os planos de Gabriella Di Grecco

Após fazer três novelas no Brasil, uma série na Argentina, teatro nos EUA e no Brasil, além de musicais, Gabriella Di Grecco contou quais são seus próximos planos.

"A real é que eu simplesmente amo estar perto das pessoas e contar boas histórias. O formato pra mim não é o mais importante. Fora essa parte, também estou produzindo e dirigindo a terceira temporada de TAMO JUNTO, meu projeto no YouTube no qual eu misturo um bom bate-papo e celebramos o artista convidado fazendo um cenário e escolhendo um repertório que tem a sua cara trazendo um ambiente e um clima exclusivos em cada temporada", explicou.

"Eu simplesmente amo esse projeto! Também estou produzindo um projeto na área da educação, e um outro de música que por enquanto não posso falar mas é em colaboração com uma grande estrela do Brasil", falou.

